Lần đầu tiên tại Việt Nam: Ghép thận sau khi thận được lấy ra 'sửa chữa'

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép thận đặc biệt: Lấy thận tự thân có nguy cơ phải cắt bỏ ra ngoài để tái tạo mạch máu, sau đó ghép lại cho chính người bệnh. Đây là lần đầu tiên ghi nhận ca phẫu thuật đặc biệt này tại Việt Nam.

Bác sĩ ghép thận sau khi đã "sửa chữa" thận cho người bệnh. Ảnh: Thu Hương

Bệnh nhân nữ 37 tuổi (ở tỉnh Phú Yên) phát hiện khối phình lớn động mạch thận trái sau những cơn đau thắt lưng kéo dài.

Theo bệnh nhân, cách đây hơn 2 tháng, chị xuất hiện tình trạng đau thắt lưng trái, đôi lúc đau quặn thành từng cơn, không lan, không sốt. Bệnh nhân đã đi khám ở nhiều bệnh viện lớn phía Nam, được chẩn đoán phình động mạch thậntrái ở rốn thận và có chỉ định cắt bỏ thận để tránh vỡ khối phình.