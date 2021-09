Your browser does not support the video tag.

Lần đầu tiên phát hiện vịt có khả năng nhại tiếng người Đối với các nhà nghiên cứu động vật, bằng chứng về một con vịt xạ hương bắt chước tiếng người là một phát hiện hết sức thú vị. Ripper sinh sống tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Tidbinbilla, gần Canberra, Australia.