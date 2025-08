Lần đầu tiên có tuyến cáp quang đất liền đi quốc tế do Việt Nam làm chủ

Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Hạ tầng viễn thông Việt Nam đang trở thành hạ tầng số, hạ tầng của nền kinh tế. Do đó, sự an toàn và bền vững của hạ tầng số là vô cùng quan trọng. Muốn đạt được điều đó, cần có nhiều tuyến cáp quang biển đi theo nhiều hướng khác nhau, đặc biệt cần có tuyến cáp quang đất liền – loại cáp có khả năng khôi phục rất nhanh.

“Tuyến cáp quang quốc tế đầu tiên của Việt Nam – TDH – được xây dựng từ năm 1996, tức đã 29 năm, nhưng đó là tuyến cáp mà Việt Nam chỉ là đối tác tham gia. Gần 30 năm qua, chúng ta chưa từng có tuyến cáp quốc tế nào do người Việt Nam làm chủ đầu tư 100%. Tập đoàn VNPT, với tinh thần tiến công, đã triển khai rất nhanh tuyến cáp quang quốc tế đất liền – tuyến đầu tiên do người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư 100%. Tôi hy vọng các nhà mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều tuyến cáp quang quốc tế do Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tôi xin chúc mừng VNPT khai trương tuyến cáp quang đầu tiên kết nối quốc tế qua nhiều nước ASEAN – đây là hình ảnh sinh động về một ASEAN, một ASEAN số. Chúc cho hạ tầng số Việt Nam có băng thông siêu rộng, dung lượng siêu lớn, phổ cập, thông minh, công nghệ mở, an toàn, bền vững và xanh,” Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Tại sự kiện, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT cho biết, 6 năm trước, năm 2009, VNPT lần đầu tiên tham gia tuyến cáp quang biển đầu tiên – tuyến AAG với dung lượng 220 Gbps – là một trong những tuyến cáp quang biển đầu tiên của Việt Nam. Năm 2009 và 2012, VNPT chính thức vận hành 2 hệ thống vệ tinh Vinasat-1 và Vinasat-2 phục vụ cho nhu cầu dân dụng trong nước, quốc tế và phục vụ an ninh quốc phòng của đất nước.