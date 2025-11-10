Lần đầu tiên cá mập hổ cát xuất hiện tại Việt Nam

Sự kiện không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng loài cá mập độc đáo bậc nhất thế giới, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về bảo tồn và gìn giữ đa dạng sinh học biển.

Thủy cung Lotte World Hà Nội là nơi nuôi dưỡng và trưng bày cá mập hổ cát tại Việt Nam

Hành trình làm quen với “gã khổng lồ hiền lành” của đại dương

Cá mập hổ cát gây ấn tượng với hàm răng sắc nhọn xếp nhiều tầng - tạo vẻ ngoài “đáng sợ” nhưng thực chất lại là loài hiền hòa, di chuyển chậm và chủ yếu săn mồi vào ban đêm. Chúng rất ít khi tấn công con người.

Trong tự nhiên, cá mập hổ cát góp phần duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái biển thông qua việc điều chỉnh quần thể cá nhỏ và các loài sinh vật đáy, giúp môi trường biển ổn định và đa dạng hơn. Loài này thường sinh sống ở vùng biển Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ở độ sâu 1 - 200m, dọc theo các rạn đá ngầm hoặc khu vực gần bờ.