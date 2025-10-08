Lần đầu thắng Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V-League 2025

Tối 10-8, tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh ngôi vô địch với Thái Lan tại chặng 2 Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á SEA V-League 2025. So với cuộc chạm trán ở chặng 1, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có sự điều chỉnh bất ngờ khi dùng chuyền 2 Kim Thoa thay vì Lâm Oanh. Trong khi đó, Thái Lan có đội hình mạnh nhất với những Pimpichaya, Thatdao, Ajcharaporn và đặc biệt là sự trở lại của chủ công số 1 Chatchu-on sau chấn thương.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khởi đầu set 1 thuận lợi khi ghi liền 3 điểm, nhưng ngay lập tức Thái Lan cân bằng tỷ số 3-3. Trong thế trận giằng co, đội chủ nhà bất ngờ xuống tinh thần khi mắc nhiều lỗi bước 1. Tuyển Thái Lan ghi liền mạch 6 điểm, có lúc dẫn cách biệt 17-8. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt buộc phải rút Trần Thị Thanh Thúy ra để ổn định tâm lý. Những phút còn lại, Bích Tuyền dù vẫn chơi ổn định, nhưng nhiều đồng đội mắc lỗi cơ bản khiến đội nhà thua cách biệt 25-17.

Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt khởi đầu set 2 tốt, có thời điểm dẫn 7-4, rồi 16-13. Ở thời điểm then chốt, tuyển Thái Lan ghi liền mạch 6 điểm để dẫn 19-18. Cuối set, hai đội giằng co từng điểm, nhưng đại diện xứ chùa vàng thắng kịch tính 26-24, để dẫn trước 2-0. Đây là set đấu mà đội chủ nhà đã chơi tốt, nhưng các tuyển thủ Thái Lan vẫn thi đấu cực kỳ ổn định và bản lĩnh.