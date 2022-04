Lần đầu Sơn Tùng giống BIGBANG nhưng lại được bênh vực nhiệt tình

Sau khi công bố poster đầu tiên của There's No One At All, tối 19/4 Sơn Tùng M-TP đã chính thức tung ra poster chính thức của MV. Đồng thời nam ca sĩ cũng tiết lộ ngày ra mắt sản phẩm trở lại đường đua Vpop, chính là vào lúc 20 giờ ngày 28/4 tới đây.