Lần đầu quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh tại quảng trường Ba Đình

Sáng nay, tại quảng trường Ba Đình đã diễn ra tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cùng với các khối diễu binh của lực lượng vũ trang Việt Nam hôm nay cũng có sự xuất hiện của các khối diễu binh đến từ 4 nước.

Hôm nay cũng là lần đầu tiên khối quân đội của Trung Quốc tham gia tổng duyệt cùng các khối quân đội của Nga, Lào, Campuchia trên quảng trường Ba Đình.

120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia tổng duyệt. Ảnh: Phạm Hải

Khối nghi lễ danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất được thực hiện nghi lễ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Trung Quốc và Quân đội Trung Quốc. Ảnh: Phạm Hải

Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Hải

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết lên những trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết chống kẻ thù xâm lược, bồi đắp thêm mối quan hệ "vừa là đồng chí vừa là anh em". Ảnh: Lê Trung

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga - hộ tống là đội danh dự đại diện cho ba Quân chủng của các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga: Lục quân, Không quân - Vũ trụ và Hải quân. Chỉ huy đội danh dự là Trung úy Anton Mikhailov. Ảnh: Phạm Hải