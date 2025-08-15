Lần đầu hạ gục Auger-Aliassime, Sinner gia nhập “ngôi đền của các huyền thoại”

Ở Cincinnati Open, Sinner vẫn chưa để thua set đấu nào. Anh đã giành chiến thắng nhanh nhất của mình trong mùa 2025 ở vòng mở màn khi hạ Daniel Elahi Galan chỉ sau 59 phút. Đánh bại Auger-Aliassime sau 71 phút.

Anh ấy là đối thủ rất khó chơi vì giao bóng tốt, di chuyển nhanh, thể lực tuyệt vời và cú forehand rất chất lượng. Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất, cả về chiến thuật. Hôm nay tôi đã chơi thứ tennis tuyệt vời”, Sinner – tay vợt thắng 80% (16/20) điểm khi đối phương giao bóng 2 chia sẻ.

“Hôm nay tôi trả giao bóng rất tốt. Tôi nghĩ đó là yếu tố then chốt giúp tôi tự tin hơn khi giao bóng. Tôi có chút chùng xuống ở set hai khi bị bẻ game. Đó có thể là bước ngoặt nhỏ nhưng tôi vui vì đã sớm đòi lại game giao bóng của anh ấy.

Auger-Aliassime gặp khó ngay từ set đầu khi mắc 13 lỗi đánh hỏng. Hạt giống số 23 dẫn 2-0 ở set hai nhưng nhanh chóng hụt hơi. Anh mắc 8 lỗi giao bóng kép và không tìm được nhịp độ từ cuối sân, trong khi Sinner tỏ ra quá chắc chắn để giành chiến thắng áp đảo. Sinner sẽ gặp Terence Atmane – đối thủ đã đánh bại Holger Rune ở bán kết.

Sinner chia sẻ thêm: “Hôm nay tôi cảm thấy rất tuyệt trên sân. Các bạn chắc cũng thấy điều đó, nhưng mỗi ngày sẽ khác nhau. Ngày mai tôi được nghỉ, điều này tốt cho tôi. Chúng tôi sẽ tập thêm và rồi chờ xem mình có thể làm gì ở bán kết”.

Đối thủ của Sinner tại bán kết Terence Atmane. Ảnh: ATP

Tham dự giải kể từ khi vô địch Wimbledon đầu tiên, Sinner hiện có thành tích 30-3 trong mùa giải. Ngoài việc gia nhập “ngôi đền của các huyền thoại”, Sinner chỉ còn 7 trận thắng nữa để chạm mốc 300 chiến thắng sự nghiệp. Đầu tháng này, Sinner trở thành tay vợt thứ 2 đoạt suất dự tranh Nitto ATP Finals (diễn ra tháng 11 tới) sau Alcaraz.

Trong những tháng còn lại của năm 2025, Sinner và Alcaraz sẽ bước vào cuộc đua quyết liệt đoạt ngôi Số 1 ATP quốc năm. Hiện trên bảng xếp hạng ATP Live Race To Turin, Alcaraz đang dẫn Sinner 1.440 điểm và tay vợt người Tây Ban Nha sẽ gặp Andrey Rublev tại tứ kết Cincinnati Open.