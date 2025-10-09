Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao

Tại triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đang diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), không gian trưng bày với chủ đề Ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: 80 năm tận tụy phụng sự quốc gia, dân tộc thu hút hàng trăm lượt người tham quan mỗi ngày.

Bộ Ngoại giao và các đơn vị trong bộ đã mang đến hàng trăm hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý giá, được tuyển chọn công phu từ nhiều nguồn tư liệu phong phú trong và ngoài nước, trong đó có không ít tài liệu lần đầu được công bố.

Những tài liệu, hiện vật tiêu biểu được công bố là: sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình - Trưởng phái đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris trong những ngày đàm phán tại Paris (1973); nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc kết nạp Việt Nam làm thành viên chính thức (20/9/1977); thư trao đổi ngày 5/8/1995 giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Warren M. Christopher xác nhận ngày 12/7/1995 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; các hiệp định hoạch định biên giới giữa Việt Nam và Lào, Campuchia; hiệp ước biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc; nghị quyết của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (23/6/1994)...

Qua đó, người dân và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chặng đường 80 năm vẻ vang của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, trực tiếp chỉ đạo và rèn luyện.