Lần đầu công bố con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ qua các thời kỳ

Lần đầu tiên, hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ qua các thời kỳ, từ ngày lập nước đến nay, được trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước: "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trong gian Triển lãm thành tựu của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, hơn 90 con dấu của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ được sử dụng từ ngày đầu thành lập nước đến nay là những hiện vật vô cùng quý giá và có ý nghĩa rất quan trọng, lần đầu tiên được công bố và trưng bày.

Đây là những "chứng nhân" của lịch sử, là biểu tượng cao nhất của cơ quan hành chính cao nhất của đất nước, biểu tượng của quyền lực nhà nước, tính pháp lý và chủ quyền quốc gia.

Con dấu của Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính Nam Bộ - Cơ quan đầu não của phong trào kháng chiến Nam Bộ những năm 1945 - 1948

Theo Văn phòng Chính phủ, mỗi con dấu cũng là một câu chuyện ý nghĩa về chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Chính phủ - cơ quan tham mưu, giúp việc đắc lực cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ qua từng giai đoạn lịch sử.

Con dấu và chữ ký của lãnh đạo Chính phủ mang yếu tố bắt buộc để xác thực tính hợp pháp và hiệu lực của các văn bản quan trọng của nhà nước. Bất kỳ một văn bản nào được ban hành từ Chính phủ, dù là nghị định, quyết định, hay chỉ thị, đều phải có chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu xác nhận. Việc trưng bày con dấu chữ ký công khai giúp mọi cơ quan, tổ chức và người dân dễ dàng nhận biết và đối chiếu, đảm bảo rằng văn bản đó là chính thống và có giá trị thi hành.