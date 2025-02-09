Lần đầu chiêm ngưỡng tàu ngầm Kilo 636 'hố đen đại dương' diễu binh trên biển

Màn trình diễn tàu ngầm Kilo 636 không chỉ thể hiện sức mạnh trên biển mà còn là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Tàu ngầm Kilo 636 là loại tàu ngầm diesel - điện hiện đại, được thế giới mệnh danh là “Hố đen trong lòng đại dương”. Với khả năng hoạt động bí mật, độ ồn thấp, khó bị phát hiện và được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến như tên lửa, ngư lôi, thủy lôi, Kilo 636 trở thành lực lượng răn đe có uy lực bậc nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam.