Lần đầu chiêm ngưỡng tàu ngầm Kilo 636 'hố đen đại dương' diễu binh trên biển

02/09/2025 11:51

Trong lễ diễu binh trên biển mừng Quốc khánh 2/9, sự xuất hiện của biên đội tàu ngầm Kilo 636 thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước.

Màn trình diễn tàu ngầm Kilo 636 không chỉ thể hiện sức mạnh trên biển mà còn là minh chứng sống động cho tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Tổ quốc từ sớm, từ xa.

tàu ngầm chào cờ 3.jpeg

Tàu ngầm Kilo 636 là loại tàu ngầm diesel - điện hiện đại, được thế giới mệnh danh là “Hố đen trong lòng đại dương”. Với khả năng hoạt động bí mật, độ ồn thấp, khó bị phát hiện và được trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến như tên lửa, ngư lôi, thủy lôi, Kilo 636 trở thành lực lượng răn đe có uy lực bậc nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chào cờ trên tàu ngầm kilo 636.jpeg
Lễ chào cờ trên tàu ngầm Kilo 636. Ảnh: Quân chủng Hải quân

Các hệ thống tên lửa hiện đại trên tàu có thể tấn công chính xác, vòng tránh được hỏa lực phòng không của đối phương, bảo đảm ưu thế trong các tình huống tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng cùng các lực lượng khác.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển.jpeg
Ảnh: Quân chủng Hải quân

Sự kiện biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển không chỉ khẳng định bước phát triển vượt bậc của Hải quân nhân dân Việt Nam mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là thành quả của một tầm nhìn xa trông rộng, thể hiện rõ tư duy chiến lược trong xây dựng Quân đội hiện đại, chính quy, từng bước tiến lên vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

tàu ngầm chào cờ.jpeg
Ảnh: Quân chủng Hải quân
tau ngam 1.jpeg
Ảnh: Quân chủng Hải quân
tàu ngầm.jpeg
Ảnh: Quân chủng Hải quân

Trong ánh mắt tự hào của hàng triệu người dân theo dõi lễ diễu binh, hình ảnh Kilo 636 lướt sóng hiên ngang giữa biển khơi trở thành biểu tượng của sức mạnh và ý chí Việt Nam, sẵn sàng bảo vệ hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/lan-dau-chiem-nguong-tau-ngam-kilo-636-ho-den-dai-duong-dieu-binh-tren-bien-2438353.html
