Làn da trắng gây ám ảnh đối với phụ nữ Châu Á như thế nào?

Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy chương trình và người chơi đã không bắt kịp với quan niệm văn minh hiện tại trong việc tôn trọng vẻ đẹp ngoại hình đa dạng.

Thực tế, ở tại nhiều quốc gia Châu Á, làn da trắng vốn được đề cao từ lâu, nhưng việc người chơi nhấn mạnh thái quá vào vấn đề diện mạo, vào làn da trắng khiến show hẹn hò "Single's Inferno" bỗng trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội Hàn Quốc.

"Không cô gái nào có thể đánh bại tôi", người chơi Song Ji-a tự tin nói trong chương trình. Ji-a tự nhận xét bản thân là một cô gái "dễ thương và quyến rũ", cô là một trong 9 người chơi tham gia show hẹn hò "Single's Inferno".

Các người chơi được đưa tới một hòn đảo nhiệt đới hoang vắng, họ gồm 5 nam và 4 nữ, tất cả đều trẻ trung, độc thân, đang tìm kiếm "một nửa", ngoài ra, tất cả họ đều có ngoại hình hấp dẫn, nóng bỏng. Cách để họ thoát khỏi hòn đảo và nhận được phần thưởng của chương trình, đó là hãy tìm được một người bạn đồng hành cho mình vào cuối mỗi ngày.

"Không cô gái nào có thể đánh bại tôi", người chơi Song Ji-a tự tin nói trong chương trình (Ảnh: SCMP).

Chương trình này đưa ra nhiều thử thách kịch tính, hấp dẫn. Cách thức các người chơi biểu đạt bản thân cũng rất táo bạo. Show "Single's Inferno" vừa ra mắt vào ngày 18/12 nhưng đã thu hút nhiều sự quan tâm bình luận của cộng đồng mạng tại Hàn Quốc và ở một số quốc gia Châu Á.

Dù show hẹn hò "Single's Inferno" được đánh giá là táo bạo và hấp dẫn hơn so với phong cách thường thấy của các show hẹn hò do nhà sản xuất tại Châu Á thực hiện, nhưng show này cũng đang vấp phải tranh cãi do có những bình luận quá đề cao làn da trắng.

Ví dụ, người chơi Shin Ji-yeon được những người chơi khác trầm trồ khen ngợi vì có làn da trắng đáng nể. Moon Se-hoon, một người chơi nam trong show, đã nhận xét về cô rằng: "Cô ấy có làn da trắng muốt và tính cách trong sáng". Người chơi nữ Kang So-yeon cũng khen ngợi Shin Ji-yeon: "Cô ấy có vẻ đẹp khiến chúng ta cảm thấy cần phải nâng niu, bảo vệ".