Lần bỏ phiếu thứ 13 thất bại, chính phủ Mỹ tiếp tục tê liệt

Trong cuộc bỏ phiếu mới nhất, dự luật ngân sách tạm thời do đảng Cộng hòa đề xuất chỉ nhận được 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, không đủ 60 phiếu cần thiết để được thông qua. Không có nghị sĩ nào thuộc đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ.

Bày tỏ quan ngại về thực tế này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson kêu gọi phe Dân chủ hợp tác để sớm mở cửa trở lại chính phủ: "Tôi chỉ muốn nói điều này một cách đơn giản với các đồng nghiệp đảng Dân chủ: các bạn đã tự đẩy mình vào thế khó. Đây chính là lối thoát. Các tổ chức công đoàn, trong đó có những công đoàn lớn nhất, đang kêu gọi hãy hành động. Các bạn có thể lấy đó làm lý do và nói rằng mình buộc phải làm vậy. Hãy mở cửa lại chính phủ, để nó tiếp tục hoạt động vì người dân".

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Tình trạng đóng cửa chính phủ bắt đầu từ đầu tháng 10, khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa không thể thống nhất về ngân sách. Nhiều cơ quan liên bang ngừng hoạt động, hàng trăm nghìn nhân viên bị nghỉ hoặc làm việc không lương, khiến các hoạt động cho vay, hoàn thuế và tiêu dùng đều đình trệ.

Đặc biệt, trong ngành hàng không, hàng trăm kiểm soát viên không lưu đang cân nhắc nhận thêm việc làm tạm thời sau khi không nhận được khoản lương đầy đủ đầu tiên vào ngày 28/10. Ông Mark Rausch, Phó chủ tịch Hiệp hội Kiểm soát không lưu quốc gia khu vực 10, cho biết: “Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng tôi, bởi chúng tôi phải tính toán xem sẽ làm gì với số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, hoặc làm thế nào để có thêm thu nhập. Liệu chúng tôi sẽ phải lái Uber, giao đồ ăn, hay tìm một công việc khác để kiếm sống, trong khi vẫn tiếp tục làm việc tại các cơ sở kiểm soát không lưu và các lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng không trên khắp đất nước mà không được trả lương”.

Giới quan sát cho rằng, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa gần một tháng qua không chỉ là một cuộc đối đầu chính trị kéo dài giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự phân cực sâu sắc trong hệ thống chính trị Mỹ, nơi những toan tính quyền lực đang lấn át lợi ích xã hội. Nếu hai đảng không sớm đạt được thỏa hiệp ngân sách, cuộc khủng hoảng chính phủ Mỹ sẽ còn kéo dài, với những tác động ngày càng sâu rộng tới nền kinh tế và đời sống của người dân.