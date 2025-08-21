Lặn biển vớt được tượng thần khỉ Champa 800 năm tuổi, được trả 2 tỉ vẫn không bán

Ngày 21-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tượng Hanuman do người dân phát hiện. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản; Sở VH-TT&DL tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp các đơn vị liên quan, chi thưởng cho ông Dương Đình Lục (trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo các chuyên gia, tượng thần khỉHanuman có niên đại thế kỷ XI-XII, phản ánh lịch sử vùng đất, thể hiện kỹ thuật điêu khắc tinh xảo và chịu ảnh hưởng Ấn Độ giáo. Đây là hiện vật độc đáo, cần được bảo tồn và giới thiệu đến công chúng.

Ông Lục kể rằng trong một lần đi câu cá ngoài biển, ông phát hiện tượng đá nằm chìm dưới lớp cát, cách bờ khoảng 50m, ở độ sâu 4m. Tượng nặng, ông phải huy động người thân và thuê xe cẩu trục vớt đưa về nhà.