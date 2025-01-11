Lammens đáp trả bình luận tàn nhẫn của Schmeichel

Và Lammens giờ đây đã đáp trả bằng cách nói đùa về những bình luận của Schmeichel, đồng thời khẳng định rằng Schmeichel có thể đúng. Trong cuộc gặp gỡ, Lammens nói với hãng tin Bỉ HLN: “Chẳng phải chính ông (Schmeichel) là người nói Manchester United nên mua Donnarumma hoặc Martinez sao?

Nếu chúng tôi ký hợp đồng với Lammens cùng Martinez (thủ môn của Aston Villa), điều đó sẽ hoàn toàn hợp lý: một nhà vô địch World Cup đã được chứng minh là số một, với một thủ môn trẻ tài năng đang phát triển ở phía sau Martinez. Nhưng thay vào đó, chúng tôi lại tự hỏi ai sẽ là số một".

Schmeichel nói thêm: “Lammens có thể trở thành bản hợp đồng tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay nhưng hiện tại, đó chỉ là một bản hợp đồng đầy hy vọng, và đó không phải là điều MU cần vào thời điểm này.

Không hẳn vậy. Cũng dễ hiểu khi ông ấy cũng có chút e ngại. Khi tôi ký hợp đồng với Manchester United, Schmeichel đơn giản là chưa biết tôi. Tôi không nghĩ ông ấy đã xem nhiều trận đấu của Antwerp.

Trong một trong những trận đấu đầu tiên của tôi ở Manchester United, Schmeichel đã đến bên đường biên để trò chuyện một chút với tôi. Ông ấy rất thân thiện. Ông ấy cố gắng giúp tôi cảm thấy thoải mái, nói rằng tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình và tạo sự tự tin cho hàng phòng ngự".

Lammens đã có ba lần ra sân cho Quỷ Đỏ cho đến nay ở Premier League, giữ sạch lưới một trận tại Old Trafford. Người hâm mộ MU đã tung hô anh bằng cách hô vang "Anh có phải Schmeichel cải trang không?". Tuy Lammens hài lòng với lời khen ngợi, anh không hề tự mãn.

Lammens nói thêm: “Đó chính là nước Anh dành cho bạn. Nếu mọi chuyện không như ý, họ có thể chôn vùi bạn thật sâu, nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ ca ngợi bạn hết lời. Tôi không mấy quan tâm đến lời khen đó, bởi vì để được nhắc đến trong cùng một câu với Schmeichel, tôi sẽ phải chứng minh bản thân nhiều lần hơn nữa. Nhưng tôi thấy đó là một lời khen rất hay. Tôi hy vọng có thể chơi ở đây trong 10 năm và trở nên quan trọng, để có thể để lại di sản giống như Schmeichel và Van der Sar".