Senne Lammens đã ký hợp đồng trị giá 18 triệu bảng Anh với MU từ Royal Antwerp vào mùa hè, nhưng có vẻ như biểu tượng của huyền thoại của "quỷ đỏ" Peter Schmeichel không hoàn toàn bị thuyết phục vào lúc đầu. Bây giờ, Lammens đáp trả bình luận tàn nhẫn của Schmeichel.
Ngôi sao của Manchester United, Senne Lammens, cho rằng việc Peter Schmeichel nói MU không nên ký hợp đồng với anh là "hợp lý". Thủ môn người Bỉ ký hợp đồng trị giá 18 triệu bảng với MU từ Royal Antwerp vào mùa hè khi HLV Ruben Amorim không còn tin vào các thủ môn ở MU.
Lammens từ đó đã khẳng định vị thế số một của mình dưới thời Ruben Amorim sau một loạt màn trình diễn xuất sắc tại Old Trafford. Tuy nhiên, thủ môn huyền thoại Schmeichel của MU vẫn có một số nghi ngại và cho rằng "quỷ đỏ" nên xem xét những lựa chọn thủ môn giàu kinh nghiệm hơn.
Phát biểu vào mùa hè này, Schmeichel nói: “Về Lammens, thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghe nói đến anh ấy cho đến khi có thông tin này. Tôi biết Lammens có thành tích xuất sắc ở 10 giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng đó là khi còn ở Antwerp của Bỉ, trong một đội bóng chỉ về đích thứ năm.
Schmeichel nói thêm: “Lammens có thể trở thành bản hợp đồng tuyệt vời nhất từ trước đến nay nhưng hiện tại, đó chỉ là một bản hợp đồng đầy hy vọng, và đó không phải là điều MU cần vào thời điểm này.
Nếu chúng tôi ký hợp đồng với Lammens cùng Martinez (thủ môn của Aston Villa), điều đó sẽ hoàn toàn hợp lý: một nhà vô địch World Cup đã được chứng minh là số một, với một thủ môn trẻ tài năng đang phát triển ở phía sau Martinez. Nhưng thay vào đó, chúng tôi lại tự hỏi ai sẽ là số một".
Và Lammens giờ đây đã đáp trả bằng cách nói đùa về những bình luận của Schmeichel, đồng thời khẳng định rằng Schmeichel có thể đúng. Trong cuộc gặp gỡ, Lammens nói với hãng tin Bỉ HLN: “Chẳng phải chính ông (Schmeichel) là người nói Manchester United nên mua Donnarumma hoặc Martinez sao?
Không hẳn vậy. Cũng dễ hiểu khi ông ấy cũng có chút e ngại. Khi tôi ký hợp đồng với Manchester United, Schmeichel đơn giản là chưa biết tôi. Tôi không nghĩ ông ấy đã xem nhiều trận đấu của Antwerp.
Trong một trong những trận đấu đầu tiên của tôi ở Manchester United, Schmeichel đã đến bên đường biên để trò chuyện một chút với tôi. Ông ấy rất thân thiện. Ông ấy cố gắng giúp tôi cảm thấy thoải mái, nói rằng tôi chỉ cần làm tốt phần việc của mình và tạo sự tự tin cho hàng phòng ngự".
Lammens đã có ba lần ra sân cho Quỷ Đỏ cho đến nay ở Premier League, giữ sạch lưới một trận tại Old Trafford. Người hâm mộ MU đã tung hô anh bằng cách hô vang "Anh có phải Schmeichel cải trang không?". Tuy Lammens hài lòng với lời khen ngợi, anh không hề tự mãn.
Lammens nói thêm: “Đó chính là nước Anh dành cho bạn. Nếu mọi chuyện không như ý, họ có thể chôn vùi bạn thật sâu, nhưng nếu mọi chuyện suôn sẻ, họ sẽ ca ngợi bạn hết lời. Tôi không mấy quan tâm đến lời khen đó, bởi vì để được nhắc đến trong cùng một câu với Schmeichel, tôi sẽ phải chứng minh bản thân nhiều lần hơn nữa. Nhưng tôi thấy đó là một lời khen rất hay. Tôi hy vọng có thể chơi ở đây trong 10 năm và trở nên quan trọng, để có thể để lại di sản giống như Schmeichel và Van der Sar".