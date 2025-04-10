Lamine Yamal: Nguy cơ đi vào vết xe đổ Robinho

﻿Lamine Yamal, dù sở hữu thể chất dẻo dai, vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Việc phải thi đấu với cường độ cao của La Liga, Champions League và các giải đấu quốc tế (EURO, Nations League) có thể gây căng thẳng quá mức lên cơ thể chưa hoàn thiện của anh. Chỉ trong một tháng, anh có 2 lần chấn thương háng.

﻿Một mối lo ngại thực tế và cấp bách hơn là quá tải về thể chất. Khi một cầu thủ bùng nổ quá sớm, CLB và đội tuyển có xu hướng vắt kiệt sức lực của họ. Robinho đã ra sân liên tục ở tuổi teen và nhanh chóng phải đối mặt với các vấn đề chấn thương đầu gối và cơ bắp.

﻿Cạm bẫy ngoài sân cỏ và lối sống cá nhân

﻿Sự nổi tiếng đột ngột đi kèm với khối tài sản lớn và một lối sống đầy cám dỗ. Robinho đã không thể vượt qua những thử thách ngoài sân cỏ, khiến sự nghiệp của anh bị lu mờ bởi những bê bối cá nhân và sự thiếu chuyên nghiệp. Dù Lamine Yamal hiện tại được xem là một cầu thủ có thái độ tốt và tập trung, nhưng sự chú ý của công chúng, giới truyền thông và những người xung quanh có thể trở thành một cái bẫy nguy hiểm.

﻿Cựu vô địch Wimbledon, Boris Becker, người cũng nổi tiếng từ rất sớm, đã bày tỏ sự quan ngại về Yamal, cảnh báo rằng anh cần có “hai hoặc ba người nghiêm túc” bên cạnh để giúp xây dựng một mạng lưới an toàn và đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Một cầu thủ trẻ kiếm được hàng triệu USD cần sự hướng dẫn vững chắc để giữ đôi chân trên mặt đất và ưu tiên sự nghiệp.

﻿Tài năng là điều kiện tiên quyết, nhưng sự chuyên nghiệp, tinh thần thép và sự ổn định mới là yếu tố quyết định để một thần đồng trở thành huyền thoại. Lamine Yamal đang có tất cả tiềm năng để trở thành một siêu sao toàn cầu, nhưng anh phải hiểu rằng con đường phía trước không chỉ là những pha rê dắt đẹp mắt mà còn là cuộc chiến đấu với chính mình, với áp lực và với những cám dỗ của hào quang sân cỏ. Barcelona cần phải là người bảo vệ giấc mơ ấy, không phải là người đẩy anh vào chỗ nguy hiểm.

﻿Sự so sánh với Robinho không phải để nói rằng Yamal sẽ thất bại, mà là một lời nhắc nhở đau đớn về việc bóng đá đã từng lãng phí những tài năng kiệt xuất như thế nào khi họ không được bảo vệ và định hướng đúng đắn.