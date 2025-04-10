Lamine Yamal: Nguy cơ đi vào vết xe đổ Robinho

Tốc độ thăng tiến chóng mặt của Lamine Yamal tại Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đã khiến cả thế giới bóng đá phải sững sờ. Ở cái tuổi mà hầu hết các cậu bé cùng trang lứa còn đang đấu tranh để tìm một suất đá chính ở đội trẻ, cầu thủ sinh năm 2007 này đã trở thành trụ cột ở đội 1, phá vỡ hàng loạt kỷ lục và được ca tụng là “viên ngọc quý” của La Masia, người thừa kế ngai vàng của Lionel Messi.
Tuy nhiên, chính sự thăng hoa quá sớm này lại gióng lên một hồi chuông cảnh báo đáng sợ: Liệu Yamal có nguy cơ đi vào vết xe đổ của Robinho? Đây là đề tài đang gây chú ý trên Diario AS.
Không dừng lại, Barca thông báo Yamal chấn thương ngay sau khi HLV Luis de la Fuente triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Cuối cùng, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) đồng ý cho anh rút lui. “Một cái tát thực sự vào bóng đá Tây Ban Nha từ Barca và Lamine Yamal”, AS viết.
Robinho, một cái tên gợi lại nhiều tiếc nuối. Tiền đạo người Brazil từng là thần đồng sáng giá nhất thế giới, được Pele đích thân tiến cử và Real Madrid chiêu mộ với biết bao kỳ vọng. Anh sở hữu tốc độ, kỹ thuật siêu việt và những pha rê dắt làm mê hoặc lòng người – những phẩm chất không khác gì những gì người ta đang thấy ở Yamal. Thế nhưng, sự nghiệp của Robinho đã không bao giờ đạt đến đỉnh cao mà tài năng anh vốn có thể chạm tới.
Áp lực và sự kỳ vọng khổng lồ
Điểm tương đồng đầu tiên và rõ rệt nhất chính là gánh nặng kỳ vọng khổng lồ đè lên vai một cầu thủ còn quá trẻ. Khi Robinho đến Real Madrid, anh được xem là “Pele mới”. Đối với Yamal, áp lực thậm chí còn lớn hơn khi anh được đặt cạnh cái tên vĩ đại nhất lịch sử CLB: Messi.
Sự tung hô quá mức ngay từ đầu có thể là một con dao hai lưỡi. Nó mang lại động lực, nhưng đồng thời cũng tạo ra một môi trường mà mọi sai lầm đều bị phóng đại và sự kiên nhẫn gần như bằng không. Khi Yamal đối diện với giai đoạn phong độ chững lại – điều chắc chắn sẽ xảy ra với bất kỳ cầu thủ trẻ nào – thì những lời ca tụng hôm nay sẽ nhanh chóng biến thành sự chỉ trích gay gắt, đe dọa tinh thần và sự tự tin của anh.
Nguy cơ quá tải và chấn thương
Một mối lo ngại thực tế và cấp bách hơn là quá tải về thể chất. Khi một cầu thủ bùng nổ quá sớm, CLB và đội tuyển có xu hướng vắt kiệt sức lực của họ. Robinho đã ra sân liên tục ở tuổi teen và nhanh chóng phải đối mặt với các vấn đề chấn thương đầu gối và cơ bắp.
Lamine Yamal, dù sở hữu thể chất dẻo dai, vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Việc phải thi đấu với cường độ cao của La Liga, Champions League và các giải đấu quốc tế (EURO, Nations League) có thể gây căng thẳng quá mức lên cơ thể chưa hoàn thiện của anh. Chỉ trong một tháng, anh có 2 lần chấn thương háng.
Nếu không được quản lý cẩn thận, một chấn thương nghiêm trọng có thể làm lệch hướng hoàn toàn quỹ đạo phát triển của cầu thủ này.
Cạm bẫy ngoài sân cỏ và lối sống cá nhân
Sự nổi tiếng đột ngột đi kèm với khối tài sản lớn và một lối sống đầy cám dỗ. Robinho đã không thể vượt qua những thử thách ngoài sân cỏ, khiến sự nghiệp của anh bị lu mờ bởi những bê bối cá nhân và sự thiếu chuyên nghiệp. Dù Lamine Yamal hiện tại được xem là một cầu thủ có thái độ tốt và tập trung, nhưng sự chú ý của công chúng, giới truyền thông và những người xung quanh có thể trở thành một cái bẫy nguy hiểm.
Cựu vô địch Wimbledon, Boris Becker, người cũng nổi tiếng từ rất sớm, đã bày tỏ sự quan ngại về Yamal, cảnh báo rằng anh cần có “hai hoặc ba người nghiêm túc” bên cạnh để giúp xây dựng một mạng lưới an toàn và đưa ra những lời khuyên đúng đắn. Một cầu thủ trẻ kiếm được hàng triệu USD cần sự hướng dẫn vững chắc để giữ đôi chân trên mặt đất và ưu tiên sự nghiệp.
Tài năng là điều kiện tiên quyết, nhưng sự chuyên nghiệp, tinh thần thép và sự ổn định mới là yếu tố quyết định để một thần đồng trở thành huyền thoại. Lamine Yamal đang có tất cả tiềm năng để trở thành một siêu sao toàn cầu, nhưng anh phải hiểu rằng con đường phía trước không chỉ là những pha rê dắt đẹp mắt mà còn là cuộc chiến đấu với chính mình, với áp lực và với những cám dỗ của hào quang sân cỏ. Barcelona cần phải là người bảo vệ giấc mơ ấy, không phải là người đẩy anh vào chỗ nguy hiểm.
Sự so sánh với Robinho không phải để nói rằng Yamal sẽ thất bại, mà là một lời nhắc nhở đau đớn về việc bóng đá đã từng lãng phí những tài năng kiệt xuất như thế nào khi họ không được bảo vệ và định hướng đúng đắn.