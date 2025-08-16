Lamine Yamal đấu Kylian Mbappe: Cuộc chiến Messi vs Ronaldo 2.0

Trong giai đoạn 2008-2023, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi gần như thống trị hoàn toàn danh hiệu Quả bóng Vàng (13 tất cả). Họ là những nhân vật tầm cỡ hành tinh, huyền thoại của bóng đá, mang hào quang cho Real Madrid và Barcelona. Mới chỉ 5 năm trôi qua kể từ lần cuối Messi nhận giải thưởng cá nhân cao quý, thì nay đã xuất hiện hai cầu thủ mới hứa hẹn sẽ chiếm trọn tâm điểm.

Kylian Mbappe và Lamine Yamal hiện đang ở vị trí trung tâm của La Liga 2025-26, hứa hẹn về màn so tài mãn nhãn giữa hai “số 10” mới của hai gã khổng lồ.

Thế giới chờ đợi Yamal so tài Messi, ở giải đấu của những số 10. Ảnh: BR

“Trong hơn hai thập kỷ, chưa có cầu thủ nào giành Quả bóng Vàng mà chưa từng chơi ở La Liga trong sự nghiệp. Giải đấu của chúng ta vẫn tiếp tục, năm này qua năm khác, sản sinh và thu hút những cầu thủ đẳng cấp nhất”, Chủ tịch Javier Tebas của La Liga chia sẻ một cách tự hào. Mbappe vẫn chưa giành được Quả bóng Vàng vì những năm đầu sự nghiệp trùng với thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo và Messi. Lamine, trong năm nay, là một trong những ứng viên hàng đầu cho giải thưởng của France Football và UEFA. Giải vô địch Tây Ban Nha lại một lần nữa trở thành “dải ngân hà” nơi những ngôi sao sáng nhất hội tụ.