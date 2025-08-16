Lamine Yamal đấu Kylian Mbappe: Cuộc chiến Messi vs Ronaldo 2.0

Trong giai đoạn 2008-2023, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi gần như thống trị hoàn toàn danh hiệu Quả bóng Vàng (13 tất cả). Họ là những nhân vật tầm cỡ hành tinh, huyền thoại của bóng đá, mang hào quang cho Real Madrid và Barcelona. Mới chỉ 5 năm trôi qua kể từ lần cuối Messi nhận giải thưởng cá nhân cao quý, thì nay đã xuất hiện hai cầu thủ mới hứa hẹn sẽ chiếm trọn tâm điểm.
Kylian Mbappe và Lamine Yamal hiện đang ở vị trí trung tâm của La Liga 2025-26, hứa hẹn về màn so tài mãn nhãn giữa hai “số 10” mới của hai gã khổng lồ.
“Trong hơn hai thập kỷ, chưa có cầu thủ nào giành Quả bóng Vàng mà chưa từng chơi ở La Liga trong sự nghiệp. Giải đấu của chúng ta vẫn tiếp tục, năm này qua năm khác, sản sinh và thu hút những cầu thủ đẳng cấp nhất”, Chủ tịch Javier Tebas của La Liga chia sẻ một cách tự hào. Mbappe vẫn chưa giành được Quả bóng Vàng vì những năm đầu sự nghiệp trùng với thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo và Messi. Lamine, trong năm nay, là một trong những ứng viên hàng đầu cho giải thưởng của France Football và UEFA. Giải vô địch Tây Ban Nha lại một lần nữa trở thành “dải ngân hà” nơi những ngôi sao sáng nhất hội tụ.
“Từ những tài năng trưởng thành tại chỗ như Lamine Yamal, đến những ngôi sao đã thành danh trên thế giới như Mbappe, Jude Bellingham hay Julian Alvarez – những người giỏi nhất vẫn chọn La Liga làm sân khấu của mình”, Tebas nói thêm. Nhưng chính Yamal và Mbappe mới là hai cái tên dẫn đầu bảng xếp hạng tài năng. Mùa trước, Yamal ghi 18 bàn và có 22 kiến tạo, trong khi Mbappe ghi tới 44 bàn, giành Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu, cùng 5 kiến tạo.
Nếu như Mbappe đạt những con số ấy ngay mùa ra mắt Real Madrid – dù CLB có mùa giải không thành công – thì Yamal đã khẳng định tài năng đã hé lộ từ năm trước. Ngoài việc tiến gần tới trận chung kết Champions League, anh còn giành trọn bộ danh hiệu quốc nội. Hai trong số đó – Siêu cúp và Cúp nhà Vua – đều thắng ở chung kết trước đội của Mbappe, giống như cả 2 trận đối đầu tại La Liga.
“Bóng đá Tây Ban Nha là nơi các ngôi sao tới để chiến thắng, và con số đã chứng minh điều đó: 5 CLB khác nhau của La Liga đã giành 21/39 danh hiệu châu Âu gần nhất, nhiều hơn tổng của các giải lớn khác”, Tebas nhấn mạnh.
Về mặt cá nhân, cuộc đấu này cân bằng hơn. Trong 4 trận mùa trước, Lamine ghi 3 bàn và có 2 kiến tạo, còn Mbappe chọc thủng lưới Barca tới 5 lần – một trong những “nạn nhân” ưa thích của “Ninja rùa” từ thời còn khoác áo PSG, nơi anh từng sát cánh với Messi sau khi siêu sao Argentina rời Camp Nou.
Cơn sốt áo số 10
Điểm khác biệt lớn ở mùa giải này chính là số áo. Mbappe và Lamine đều chọn con số huyền thoại 10 – từng gắn với Pele, Maradona, Messi, Puskas, Platini, Zico, Ronaldinho... Mbappe kế thừa số áo của Luka Modric; Lamine lấy số của Ansu Fati, một tài năng không bao giờ đạt đến kỳ vọng.
Chỉ trong 24 giờ, Barca đã bán được 70.000 áo đấu mang số 10 mới của ngôi sao trẻ, thu về khoảng 10 triệu euro, theo ước tính nội bộ. Việc Mbappe gia nhập Real Madrid giúp doanh số áo đấu gấp đôi thời điểm Cristiano Ronaldo cập bến. Theo nghiên cứu của Valora Analitik, chỉ riêng việc đổi số áo của Mbappe có thể mang lại cho Real Madrid tới 375 triệu euro mỗi năm (bao gồm mọi khoản thu, không chỉ áo đấu).
Lamine – cầu thủ giá trị nhất
Những con số ấy cũng phản ánh giá trị khổng lồ của hai ngôi sao này. Theo Transfermarkt, Lamine dẫn đầu danh sách cầu thủ đắt giá nhất thế giới với 200 triệu euro – là người đầu tiên đạt mốc này khi chưa đủ 18 tuổi. Mbappe đứng thứ hai với 180 triệu euro, ngang với Bellingham và Erling Haaland.
“Với La Liga và bóng đá Tây Ban Nha, việc có hai thương hiệu toàn cầu này là tất cả”, Mario G. Gurrionero – Giám đốc chiến lược của CEG (chuyên tư vấn truyền thông cho các VĐV thể thao ưu tú) – nhận xét. Ông tin rằng Mbappe và Lamine, giống như Cristiano và Messi trước kia, tạo thành một “cặp đôi” mà “cả hai cần nhau để tiếp tục phát triển và vươn tới sự xuất sắc”. Theo ông, họ là “tấm áp phích” hoàn hảo nhất cho một giải đấu chuyên nghiệp.
Số 10 là biểu tượng, vì thế Atletico Madrid đã trao cho tân binh Alex Baena, còn Nico Williams – một ngôi sao khác của giải đấu – sẽ mang nó ở Athletic Bilbao. Cuộc chiến của những “số 10” đã sẵn sàng bắt đầu.