Lamine Yamal công khai tình yêu với bạn gái lớn hơn 7 tuổi

Sau nhiều tuần lễ chỉ dừng ở mức tin đồn, Lamine Yamal đã chính thức xác nhận mối quan hệ với nữ ca sĩ Argentina Nicki Nicole. Cầu thủ 18 tuổi của Barcelona lựa chọn cách đơn giản nhưng hiệu quả: một bức ảnh tình tứ đăng trên story Instagram, nơi anh có tới hơn 37 triệu người theo dõi.
Tấm hình xuất hiện hôm 25/8, nhân dịp sinh nhật lần thứ 25 của Nicki Nicole. Trong khung cảnh lãng mạn với bánh kem, cánh hoa, bóng bay và bó hoa hồng đỏ, Yamal vòng tay qua eo bạn gái trong khi cô nắm lấy tay anh. Kèm theo bức ảnh, cầu thủ người Tây Ban Nha thêm biểu tượng bánh sinh nhật và trái tim. Đây là lần đầu tiên anh công khai một cách trực diện mối quan hệ với nữ ca sĩ người Argentina.
Trước đó, dấu hiệu về chuyện tình cảm của họ đã nhiều lần lộ diện. Hồi đầu hè, cả hai cùng tham dự sinh nhật gây nhiều chú ý của Yamal. Trên Instagram, anh còn chia sẻ ảnh chụp chung với nữ ca sĩ nhưng che đi khuôn mặt của mình. Đến cuối tháng 7, họ bị bắt gặp tại một hộp đêm.
Những chi tiết nhỏ khác càng khiến dư luận chú ý, như việc cả hai đăng ảnh từ cùng một du thuyền, trò chuyện qua những lời trêu đùa trên mạng khi chơi game, hay lần Nicki Nicole bất ngờ có mặt trên khán đài sân Johan Cruyff để xem trận Barcelona – Como hôm 10/8. Chỉ mới một tuần trước khi bức ảnh “xác nhận” xuất hiện, họ còn cùng nhau dạo phố ở Monaco.
Việc Yamal công khai tình cảm với Nicki Nicole được xem như chương mới trong cuộc sống riêng tư vốn bị soi chiếu liên tục của anh. Suốt mùa hè, truyền thông Tây Ban Nha đã nhiều lần đưa tin về các mối quan hệ của tiền đạo trẻ.
Hồi tháng 6, tạp chí Lecturas từng đăng tải hình ảnh anh nghỉ mát ở Italia cùng influencer Fati Vazquez, người hơn anh 12 tuổi. Bức ảnh hai người đi du thuyền và lái mô tô nước đã tạo ra làn sóng tranh cãi. Vazquez sau đó bị tấn công dữ dội trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn và chỉ trích cô là “không biết xấu hổ”.
Đứng trước áp lực dư luận, Vazquez đáp trả bằng thông điệp trên Instagram, khẳng định cô chọn sống tích cực, không để những lời ác ý ảnh hưởng đến bản thân. “Những gì người khác nói phản ánh nhiều hơn về họ, chứ không phải về tôi. Tôi chọn tiếp tục trưởng thành và sống trong ánh sáng”, cô viết.
Ở tuổi 18, Lamine Yamal đang được xem là viên ngọc quý của Barca và bóng đá Tây Ban Nha. Song song với sự nghiệp, chuyện tình cảm của anh cũng trở thành đề tài được truyền thông quốc tế và người hâm mộ theo dõi sát sao. Chỉ với một bức ảnh trên Instagram, tiền đạo trẻ đã chính thức khẳng định mối quan hệ với Nicki Nicole, khép lại những đồn đoán kéo dài suốt mùa hè.