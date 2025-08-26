Lamine Yamal công khai tình yêu với bạn gái lớn hơn 7 tuổi

Những chi tiết nhỏ khác càng khiến dư luận chú ý, như việc cả hai đăng ảnh từ cùng một du thuyền, trò chuyện qua những lời trêu đùa trên mạng khi chơi game, hay lần Nicki Nicole bất ngờ có mặt trên khán đài sân Johan Cruyff để xem trận Barcelona – Como hôm 10/8. Chỉ mới một tuần trước khi bức ảnh “xác nhận” xuất hiện, họ còn cùng nhau dạo phố ở Monaco.

Việc Yamal công khai tình cảm với Nicki Nicole được xem như chương mới trong cuộc sống riêng tư vốn bị soi chiếu liên tục của anh. Suốt mùa hè, truyền thông Tây Ban Nha đã nhiều lần đưa tin về các mối quan hệ của tiền đạo trẻ.

Hồi tháng 6, tạp chí Lecturas từng đăng tải hình ảnh anh nghỉ mát ở Italia cùng influencer Fati Vazquez, người hơn anh 12 tuổi. Bức ảnh hai người đi du thuyền và lái mô tô nước đã tạo ra làn sóng tranh cãi. Vazquez sau đó bị tấn công dữ dội trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng khoảng cách tuổi tác quá lớn và chỉ trích cô là “không biết xấu hổ”.