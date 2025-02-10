Lamborghini Urus bị triệu hồi tại Việt Nam vì nguy cơ bật nắp ca-pô ở tốc độ cao

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi 24 xe Lamborghini Urus, bao gồm hai phiên bản Urus S và Urus Performante, được thực hiện bởi Công ty Cổ phần S&S Automotive - Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Theo thông tin từ Lamborghini, các xe nằm trong diện ảnh hưởng được sản xuất từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2024 tại nhà máy của hãng ở Bolognese, Italy.

Nguyên nhân xuất phát từ các đinh tán cố định ngàm (pát) giữ khóa nắp ca-pô dưới có thể chưa được biến dạng đầy đủ trong quá trình sản xuất. Trong một số điều kiện vận hành ở tốc độ trên 150 km/h, hiện tượng này có thể tạo ra khe hở nhỏ giữa nắp ca-pô và cản trước. Khe hở có khả năng gia tăng theo thời gian, dẫn đến nguy cơ nắp ca-pô bật lên, gây mất an toàn cho người lái và các phương tiện xung quanh.

Đợt triệu hồi sẽ được tiến hành tại tất cả các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Lamborghini tại Việt Nam từ 22/09/2025 đến 30/06/2026. Mỗi xe mất khoảng 1,4 giờ để kiểm tra và thay thế hoặc siết chặt lại các ngàm giữ khóa nắp ca-pô hoàn toàn miễn phí.

Đại diện S&S Automotive khuyến cáo chủ xe nên nhanh chóng mang xe tới đại lý gần nhất để được xử lý, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Dù số lượng xe triệu hồi không nhiều (24 chiếc), nhưng việc kiểm tra và thay thế kịp thời đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với những mẫu siêu SUV có khả năng vận hành ở tốc độ cao như Lamborghini Urus.