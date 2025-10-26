Lâm Vỹ Dạ tiết lộ tính cách ông xã: 'Không nói được là khóc'

Hơn 15 năm gắn bó, Lâm Vỹ Dạ- Hứa Minh Đạt vẫn giữ được tình cảm bền chặt, trở thành hình mẫu gia đình hạnh phúc trong showbiz Việt. Mới đây, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về hôn nhân, quan điểm dạy con sau hơn một thập kỷ chung sống cùng ông xã Hứa Minh Đạt.

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ.

“Anh Đạt là người dễ xúc động, còn tôi thì nóng tính”

Theo lời Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt là người giàu cảm xúc và rất dễ rơi nước mắt, nhất là khi con làm sai hoặc lặp lại lỗi cũ. “Anh nói chuyện mà con vẫn không nghe là rơi nước mắt liền,” cô kể.