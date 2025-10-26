Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Hai nghệ sĩ đảm nhận vai trò "giáo viên" trong chương trình "Học viện siêu sao" là Lâm Vỹ Dạ và Gin Tuấn Kiệt cũng chia sẻ nhiều cảm xúc đặc biệt. Gin Tuấn Kiệt cho biết khi nhận lời mời tham gia, anh cảm thấy rất háo hức: " Tôi vốn rất yêu trẻ con nên khi biết đây là chương trình dành cho các bé, tôi gật đầu đồng ý ngay. Cảm giác được tham gia giống như cá gặp nước vậy". Trong khi đó, Lâm Vỹ Dạ lại cho rằng đây là một thử thách thật sự: "Tôi rất thích chơi với trẻ con, nhưng khi đứng lớp mới thấy dạy trẻ khó vô cùng. Ở nhà, mẹ nói con nghe; còn trong 'Trường học siêu sao', tôi phải năn nỉ các con hợp tác. Các bé thay đổi cảm xúc liên tục, nên tôi học được rất nhiều về sự kiên nhẫn và thấu hiểu".

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa "mẹ Lâm Vỹ Dạ" ở nhà và "cô giáo Lâm Vỹ Dạ" trong lớp học, nữ nghệ sĩ bật cười: "Khác hoàn toàn! Ở nhà chỉ cần tôi nhìn một cái là các con nghe ngay, còn ở lớp học thì phải năn nỉ từng chút. Dù vậy, chính điều đó giúp tôi hiểu và gần gũi các bé hơn". Gin Tuấn Kiệt dí dỏm tiếp lời: "Mỗi lần chị nhìn, các bé lại... chạy mất! Không hiểu sao lại sợ chị như vậy luôn." Lâm Vỹ Dạ đáp lại rằng đó là do vẫn còn khoảng cách và bật mí với khán giả: "Tôi đã cố gắng dùng hết mọi kỹ năng của mình để lấy lòng các con. Hy vọng khán giả xem chương trình sẽ hiểu lý do vì sao ngay từ tập đầu tiên tôi lại bị 'mất cảm tình' của các bé như vậy."

Khi nói về các học trò ấn tượng nhất trong suốt quá trình ghi hình, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ cô đặc biệt yêu mến bé Sữa – cô bé duy nhất chọn Lâm Vỹ Dạ làm cô giáo yêu thích: "Tình cảm của bé rất chân thành, khiến tôi cảm thấy vô cùng trân quý." Còn Gin Tuấn Kiệt thì kể về bé Bún – cô bé cá tính khiến anh "bất lực toàn tập": "Trước đây tôi luôn nghĩ mình dễ gần với trẻ con, nhưng với Bún thì không dễ chút nào. Tuy nhiên, nhờ vậy tôi học được cách kiên nhẫn và đồng cảm hơn với các bé".