Làm việc với công an, Streamer Độ Mixi thừa nhận sử dụng shisha

Ngày 11-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa làm việc với Phùng Thanh Độ (SN 1989, quê Cao Bằng, tức Streamer Độ Mixi) liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm và phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh Streamer Độ Mixi - một KOL (người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng) trên mạng - sử dụng chất nghi là shisha tại một quán bar, gây xôn xao dư luận.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là hành vi bị cấm tại Việt Nam từ ngày 1-1-2025 và được thực hiện bởi một cá nhân đang được một bộ phận giới trẻ coi là "thần tượng", ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Hà Nội đã làm việc với Streamer Độ Mixi để xác minh, làm rõ.