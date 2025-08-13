Làm theo 'chuyên gia' ChatGPT, người đàn ông phải nhập viện cấp cứu

Nghe lời khuyên từ ChatGPT, người đàn ông Mỹ 60 tuổi đã dùng natri bromide thay thế muối ăn suốt 3 tháng và cuối cùng phải nhập viện

Ông đã phải trải qua 3 tuần trong bệnh viện với các tình trạng như: ảo giác, hoang tưởng và lo lắng nghiêm trọng.

Câu chuyện được các bác sĩ tiết lộ trên một tạp chí y khoa của Mỹ. Người đàn ông sau khi nghe theo hướng dẫn của ChatGPT đã làm một "thí nghiệm cá nhân" để cắt giảm muối khỏi chế độ ăn.

Thay vì sử dụng natri clorua hàng ngày, ông đã dùng natri bromide - một hợp chất độc hại từng được dùng trong thuốc an thần nhưng bây giờ chủ yếu được tìm thấy trong các sản phẩm làm sạch hồ bơi.

Theo lời bệnh nhân, ông đặt mua natri bromide qua mạng. Sau khi dùng một thời gian, sức khỏe của ông bắt đầu xấu đi. Tình trạng loạn thần càng nặng hơn khi ông tỏ ra nghi ngờ rằng hàng xóm đã đầu độc mình, cuối cùng ông phải nhập viện cấp cứu.

Đáng chú ý, trong thời gian nằm viện, bệnh nhân còn xuất hiện các triệu chứng thần kinh ngày càng nhiều như hoang tưởng, ảo giác và các vấn đề về da.

May mắn là sau khi được điều trị bằng truyền dịch và bổ sung điện giải, sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo các chuyên gia y tế Mỹ, muối bromide từng được sử dụng trong các loại thuốc không kê đơn để điều trị chứng mất ngủ, lo âu hoặc rối loạn cảm xúc.

Tuy nhiên, từ lâu các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ bromide với liều lượng cao có thể khiến hệ thần kinh và các cơ quan khác trong cơ thể tổn thương nghiêm trọng.