Làm thế nào để triết học không còn nhàm chán?

"Cửa hiệu triết học" được biên soạn bởi Peter Worley và nhóm tác giả là 35 giáo sư, giảng viên, chủ biên… triết học tại các tổ chức và trường đại học danh tiếng (Ảnh: First News).

Để giúp trẻ em học triết hiệu quả hơn, "Cửa hiệu triết học" còn cung cấp những chỉ dẫn chi tiết cho giáo viên, người chủ trì và người điều phối về phương pháp dạy trẻ tư duy sáng tạo, tìm tòi và học hỏi. Thứ nhất, Peter Worley cho rằng cần trò chuyện triết học với trẻ em theo kiểu hỏi - đáp cởi mở, từ những buổi thảo luận ở lớp học đến buổi thảo luận chuyên đề ở các trường đại học hay cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và con cái. Thứ hai, ông khẳng định giáo viên nên hạn chế đưa ra câu trả lời khi điều khiển một buổi tranh luận triết học. Bởi sự đa dạng, tự nhiên trong các ý tưởng của trẻ em sẽ bị "dập tắt" khi giáo viên chia sẻ quan điểm riêng của mình.

Cuối mỗi gian hàng, "Cửa hiệu triết học" còn cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo phong phú như nguồn các bài viết, chủ đề triết học và tên của các triết gia đi kèm, các cuốn sách triết học hữu ích cho trẻ em, các website khám phá triết học, cách làm thơ triết học cho trẻ em và thầy cô giáo... để độc giả có thể tiếp tục hành trình khám phá triết học kể cả khi trang sách cuối cùng đã khép lại.

Tựa như một cửa hàng bí ẩn, đầy hấp dẫn với những món quà bất ngờ, "Cửa hiệu triết học" khơi dậy trí tò mò, học hỏi và sáng tạo không ngừng bên trong mỗi đứa trẻ. Giống như Jules Evans, tác giả quyển Philosophy for Life: And Other Dangerous Situations, đồng tổ chức Câu lạc bộ Triết học London, nhận định: "'Cửa hiệu triết học' nằm trong sứ mệnh của chúng tôi là đưa triết học vào trường học. Cuốn sách này đã khéo léo cho thấy triết học dễ tiếp cận biết chừng nào, và nó có thể mang lại niềm vui cùng mở mang tâm trí cho mọi lứa tuổi ra sao."

Là một cuốn sách có nhiều đóng góp trong việc đưa triết học đến trường học, năm 2012, "Cửa hiệu triết học" đã nhận được giải "Education Resources Award" tại Best Educational Book, chiến thắng tại New England Book Festival cho hạng mục "Compilations - Anthology" và thắng chung cuộc giải "ForeWord Review Book."

Theo First News