Làm thế nào để biết bạn có mắc ung thư gan không?

Ung thư gan là sự tăng trưởng và phát triển không kiểm soát của các tế bào ung thư tại gan, từ đó, lấn át các tế bào bình thường và dẫn đến sự hoạt động bất thường của gan và toàn bộ cơ thể.

Các loại ung thư gan

Ung thư gan nguyên phát

Nếu các khối u phát triển từ gan thì được gọi là ung thư gan nguyên phát. Có nhiều loại ung thư gan. Loại ung thư gan phổ biến nhất được gọi là ung thư biểu mô tế bào gan, hay còn được gọi là HCC. HCC phát triển từ sự bất thường của các tế bào cấu trúc gan.