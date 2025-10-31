Lâm Thanh Mỹ hé lộ cảnh quay ám ảnh nhất trong 'Cục Vàng Của Ngoại'

Vai diễn dễ mà không dễ vì mỗi ngày quay là mỗi ngày khóc

Sau chuỗi vai diễn trong thể loại kinh dị và những nhân vật tâm lý nặng ký, diễn viên trẻ Lâm Thanh Mỹ lần đầu thử sức với một gam màu khác: Ấm áp, thủ thỉ và đầy ký ức trong Cục Vàng Của Ngoại, một tác phẩm thể loại tâm lý, gia đình của đạo diễn Khương Ngọc.

Đối với nhiều khán giả, sự chuyển hướng này có vẻ là bước lùi nhẹ nhàng; nhưng với Thanh Mỹ, đó là một cuộc thử thách nội tâm sâu sắc, đòi hỏi cô phải lột bỏ thói quen diễn thể hiện cảm xúc "mạnh" để tìm về sự tinh tế, ít lời nhưng đầy tri giác.

Khi được giao vai Su, cô bé lớn lên trong thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nhưng được bù đắp bằng tình thương bao la của bà ngoại (Nghệ sĩ Việt Hương đóng), Thanh Mỹ thừa nhận cô đã đánh giá sai độ khó của vai diễn. “Mình nghĩ sẽ ‘dễ thở’ vì Su là cô bé hiền hơn các nhân vật trước, nhưng thực tế không phải vậy”, cô chia sẻ.