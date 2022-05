Làm tàu hũ ky như 'phơi quần áo'

Your browser does not support the video tag.

Clip Cách làm tàu hũ ky thủ công.

Tàu hũ ky là nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực châu Á, đặc biệt là khi làm các món kiểu người Hoa hay món chay. Hiện nay, tàu hũ ky được làm công nghiệp, sản xuất số lượng lớn nhưng ở nhiều nơi, người ta vẫn thích tự làm "từ A đến Z" để đảm bảo vệ sinh và lựa chọn được nguyên liệu ngon.