Làm sao giúp con không nói dối?

Nói dối ở độ tuổi mầm non, tiểu học như bé Quỳnh Anh, con gái anh Nhân, không phải trường hợp hiếm. Ngay từ khi ở tuổi mẫu giáo các bé đã có thể biết nói dối, lý do rất đơn giản và hồn nhiên, như có thể bé không muốn đi học thì nói dối là bị cô giáo đánh, không muốn ăn cơm thì nói con ăn no rồi… Lớn lên một chút, có thể vì sợ bố mẹ trách mắng vì bị điểm kém mà con nói dối là được điểm cao, hoặc cô chưa trả bài kiểm tra. Cũng có không ít trường hợp bé muốn làm điều mình thích nhưng sợ cha mẹ phản đối nên đã nói dối để đạt được mục đích.

Có rất nhiều lý do để các bé nói dối. Lý do lớn nhất là do bé chưa đủ nhận thức để phân biệt sự thật và cái không phải sự thật. Vì thế, ở tuổi mẫu giáo, bé có xu hướng nói dối do những điều tưởng tượng hơn là nhìn nhận vào thực tế. Có khi bé cố giấu tội lỗi vì biết chắc sẽ bị trừng phạt. Hoặc đơn giản như cái logic ngây thơ của bé, nói dối có thể để tránh những quy tắc không mấy dễ chịu từ cha mẹ, như bé bảo đã làm hết bài tập để được ra ngoài chơi. Lớn hơn một chút, bé ý thức được nói dối là không đúng nhưng vì quá muốn được thực hiện theo ý mình nên đã “tranh thủ”. Điều quan trọng, thay vì tức giận trút giận lên bé, cha mẹ cần làm gì để trẻ hiểu và không tự tiện nói dối nữa. Không cha mẹ nào muốn những đứa trẻ con mình sau này lớn lên sẽ thường xuyên lừa dối, không ai tin tưởng. Chính vì vậy, dạy con tránh xa thói nói dối là điều vô cùng quan trọng.

Thay vì trút giận lên con, cha mẹ hãy giúp bé hiểu và tránh xa thói quen nói dối.

Xử trí khi con nói dối

- Đừng cố hỏi bé lý do nếu bạn đã biết rõ câu trả lời: Thay vào đó, hãy tập trung vào cảm giác của bé, như: “Mẹ biết con nói dối vì sợ bị mẹ đánh. Nhưng nếu con nói thật thì mẹ hứa sẽ không đánh con”… Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo cơ hội để cho bé sửa chữa; chẳng hạn, nếu bạn biết bé chưa hoàn thành bài tập, tránh hỏi: “Con chưa làm bài phải không? (vì có thể tạo điều kiện cho bé nói dối); thay vào đó, có thể nói: “Mẹ có cảm giác con chưa làm xong bài” sau đó, cho bé cơ hội để hoàn thành trách nhiệm: “Con cho mẹ kiểm tra bài tập. Nếu chưa xong thì con làm nốt đi”.