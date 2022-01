Làm rõ vụ xe Lexus và xe Hyundai trùng biển số "thần tài lớn"

Your browser does not support the audio element.

Chiều 1/1, Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột xác nhận, đơn vị đã lập biên bản vi phạm với lỗi sử dụng biển kiểm soát giả và đang tạm giữ ô tô mang BKS 47A-179.79 (biển giả) để xác minh, làm rõ.