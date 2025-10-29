Làm rõ vụ người đàn ông cầu cứu trên mạng khi đi đòi xe thuê tại Hải Phòng

Tối muộn ngày 28/10, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng cầu cứu của một người đàn ông cho biết anh một mình đến Hải Phòng để lấy lại chiếc ô tô cho thuê, nhưng khi tới nơi thì bị một nhóm người truy đuổi và phải chạy trốn vào nhà văn hóa. Trong bài đăng, người này cho biết không thể liên lạc được với số 113 nên nhờ cộng đồng mạng báo giúp cơ quan công an.

Sau đó, người đàn ông này tiếp tục livestream diễn biến sự việc. Đến khoảng gần 23h cùng ngày, lực lượng công an đã có mặt và đưa anh về trụ sở để làm việc. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, với hàng nghìn người theo dõi từng phút cho đến khi công an xuất hiện.

Anh Vũ Mạnh Hoàn kêu cứu trên mạng xã hội sau khi trốn vào nhà văn hóa tổ dân phố ở Hải Phòng. Ảnh chụp màn hình

Ngày 29/10, trao đổi với PV VietNamNet, anh Vũ Mạnh Hoàn (SN 1992, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) cho biết, vào khoảng 22h20, ngày 28/10 anh bị một nhóm thanh niên truy đuổi và phải chạy lẩn trốn tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Hoàng Động 2, phường Thiên Hương.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, đưa anh Hoàn cùng những người liên quan về trụ sở làm việc để xác minh.