Làm rõ việc Phó Hiệu trưởng ở Gia Lai bắt học sinh dừng học ra quét sân giữa trưa nắng

Ngày 23.10, ông Nguyễn Hoài Nguyên - Chủ tịch UBND xã Vạn Đức (Gia Lai) - cho biết, đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cùng Ban giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh lập tổ xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh và giáo viên về việc Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung yêu cầu nhiều lớp đột ngột dừng tiết học giữa chừng.

"Vì đơn phản ánh là đơn nặc danh nên phải xác minh lại tất cả các bên, từ phụ huynh, học sinh, giáo viên và cả Phó Hiệu trưởng để nắm bắt thông tin chính xác, từ đó có bước xử lý tiếp theo cho phù hợp", ông Nguyên cho hay.

Theo phản ánh, khoảng 13h50 ngày 2.10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vì khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác, lá cây. Đồng thời yêu cầu giáo viên dạy bù vào tiết 5 sáng 6.10.