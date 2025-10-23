Làm rõ việc Phó Hiệu trưởng ở Gia Lai bắt học sinh dừng học ra quét sân giữa trưa nắng

Ngày 23.10, ông Nguyễn Hoài Nguyên - Chủ tịch UBND xã Vạn Đức (Gia Lai) - cho biết, đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cùng Ban giám hiệu Trường THCS Ân Thạnh lập tổ xác minh, làm rõ phản ánh của phụ huynh và giáo viên về việc Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Trung yêu cầu nhiều lớp đột ngột dừng tiết học giữa chừng.
"Vì đơn phản ánh là đơn nặc danh nên phải xác minh lại tất cả các bên, từ phụ huynh, học sinh, giáo viên và cả Phó Hiệu trưởng để nắm bắt thông tin chính xác, từ đó có bước xử lý tiếp theo cho phù hợp", ông Nguyên cho hay.
Theo phản ánh, khoảng 13h50 ngày 2.10, khi học sinh các lớp 8A3 và 9A1 đang học tiết 1, ông Phạm Minh Trung bất ngờ vào lớp yêu cầu giáo viên dừng dạy, cho học sinh ra sân quét dọn vì khu vực trực nhật buổi sáng của 2 lớp này còn rác, lá cây. Đồng thời yêu cầu giáo viên dạy bù vào tiết 5 sáng 6.10.
"Giữa trưa nắng mà bắt học sinh ra sân trường quét dọn, trong khi các cháu đang học tiết đầu tiên, đây là cách hành xử phản cảm, dễ ảnh hưởng đến tâm lý các cháu", ông H.A.Q - phụ huynh học sinh lớp 8A3 bức xúc.
Phụ huynh cũng phản ánh, ông Trung đã vào kiểm tra kế hoạch và thiết bị dạy học trong một tiết Khoa học tự nhiên lớp 6A1 do cô Hoàng Thị Bích Hạnh giảng dạy và lớn tiếng yêu cầu cô Hạnh dừng tiết, lên văn phòng làm việc. Hành động này khiến một số giáo viên và học sinh cảm thấy căng thẳng, trong khi phụ huynh cho rằng Phó hiệu trưởng lạm quyền, ứng xử thiếu chuẩn mực sư phạm.
Trao đổi với Lao Động, ông Lê Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh - xác nhận, nhà trường vẫn đang trong quá trình xác minh để xử lý thông tin phản ánh của phụ huynh.
Theo ông Lê Văn Dũng, việc ông Trung yêu cầu học sinh quét sân nhằm nhắc nhở các em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, nhưng thời điểm đưa ra yêu cầu trong giờ học khiến phụ huynh bức xúc.
Nhà trường thừa nhận đã xử lý tình huống chưa khoa học, chưa hài hòa và sẽ tổ chức họp nhắc nhở các bộ phận thực hiện đúng quy định, đảm bảo việc dọn vệ sinh không ảnh hưởng đến giờ học, tạo sự an tâm cho học sinh và phụ huynh.
Ông Dũng cũng thừa nhận ông Trung nói hơi to, đôi khi khiến người nghe cảm giác bị quát nạt, dù không có hành vi xúc phạm giáo viên hay học sinh.