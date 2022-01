Làm rõ việc người đàn ông tố bị công an xã đánh bầm tím khi đến nhà vợ cũ thăm con

Anh B. được ông Q. cùng ông P.V.N. - công an viên Công an xã Hiến Sơn - đưa về trụ sở UBND xã.

Theo lời kể của anh B., tại trụ sở UBND xã Hiến Sơn, anh bị ông Q. và ông N. còng tay và đánh đập dẫn đến thương tích.

Khi anh B. về nhà, gia đình phát hiện vùng chân, đùi của anh B. có nhiều vết thương, bầm tím nên đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Đô Lương và Công an tỉnh Nghệ An đề nghị làm rõ sự việc.