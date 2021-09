Làm rõ tin đồn Hương Giang lộ clip cười cợt chuyện 'trên giường'

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip lan truyền gây sốc. (Nguồn: Doanh Nghiệp & Tiếp Thị).

Với những dữ liệu trên, nhiều cư dân mạng nghi ngờ Hương Giang chính là "cô gái táo bạo" trong clip. Chưa kể giọng nói nữ chính cũng rất đặc trưng, giống Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 đến 90%.



Hương Giang bị réo tên khi clip nhạy cảm lan truyền.

Cho tới chiều 2/9, người đại diện của Hương Giang chính thức lên tiếng về sự việc.