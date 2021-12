Làm rõ thông tin vụ đổi 60ha đất lấy hạ tầng là... 1,6 km đường ở Hà Nội

Your browser does not support the audio element.

Theo thông tin từ Thanh tra Chính phủ, ông Đoàn Hồng Phong vừa tổ chức tiếp một số đoàn công dân trên địa bàn Hà Nội gồm: Đoàn công dân thuộc Tổ 18E, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và đại diện 100 hộ dân tại Chung cư Việt Đức Complex (số 164, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trong lần đầu tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (Ảnh: TTCP).

Đổi 60ha đất lấy... 1,6km đường có gây thất thoát tài sản?

Đại diện công dân Tổ 18E phường Vĩnh Tuy đã khiếu nại Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về việc giải quyết khiếu nại của 80 công dân liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu di dân tổ 24, 25 phường Vĩnh Tuy.