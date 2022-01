"Làm rõ sai phạm Tịnh thất Bồng Lai để làm trong lành sinh hoạt tín ngưỡng"

Your browser does not support the audio element.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, đại biểu Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, sự việc xảy ra ở Tịnh thất Bồng Lai (tỉnh Long An) là hết sức đau lòng và đáng lên án.

Qua mối quan hệ phức tạp gây rúng động ở Tịnh thất Bồng Lai và việc hàng loạt đối tượng đã bị Công an tỉnh Long An khởi tố, ông nghĩ đến điều gì?

- Đảng và Nhà nước luôn luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Chính vì thế, chúng ta tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia đời sống tôn giáo. Tuy nhiên, sự tôn trọng của chúng ta trên cơ sở những người tham gia tín ngưỡng tôn giáo cũng tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm quy định của các tôn giáo. Và cũng tôn trọng các tôn giáo khác và cộng động khác có liên quan.

Vì thế, câu chuyện của Tịnh thất Bồng Lai khiến chúng ta phải nghĩ nhiều hơn đến việc làm thế nào để làm lành mạnh hơn đời sống tôn giáo tín ngưỡng của chúng ta; làm sao để chúng ta nhận thức đúng và đầy đủ hơn về tín ngưỡng tôn giáo đặc biệt là vai trò của tín ngưỡng tôn giáo trong việc phát triển văn hóa, trong định hướng phát triển đạo đức con người.