Làm rõ nguyên nhân bé gái bị bầm tím mặt khi gửi ở nhà trẻ Bắc Ninh

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh việc phụ huynh đến lớp đón con và tá hỏa phát hiện bé gái bị bầm tím mặt, trên má có vết răng cắn.

"Ngày đầu tiên đi học của con, xem bao nhiêu vụ trên mạng nhưng không nghĩ nó sẽ rơi vào gia đình mình. Đến đón con không thể chấp nhận được vào mắt mình là con bị tím hết mặt mũi như thế", phụ huynh viết trong bài đăng.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến phẫn nộ, yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ. Qua xác minh, bé gái là Dương Tú V., được bố mẹ gửi tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân - cơ sở 1, phường Tiền Phong.