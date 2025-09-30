Làm rõ clip trưởng khu phố ở TPHCM trả lại tiền hỗ trợ COVID-19

30/09/2025 21:32

Ngày 30/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một người đàn ông trả lại 2 triệu đồng hỗ trợ COVID-19 từ nhiều năm trước cho một tổ trưởng dân phố ngay tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa (TPHCM), gây nhiều ý kiến trái chiều.

Tối 30/9, trao đổi với Tiền Phong, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa xác nhận clip trên ghi lại sự việc diễn ra tại trụ sở UBND phường.

Người trả tiền là ông N.H.T (nguyên Trưởng khu phố 8, nay thuộc phường Bình Hưng Hòa), còn người nhận là ông N.V.E (Tổ trưởng tổ 170, khu phố 78).

bhuuh.png
Hình ảnh ông T. trả lại số tiền hỗ trợ COVID-19 tại UBND phường.

Theo lãnh đạo phường, trong thời gian dịch COVID-19, các tổ trưởng, tổ phó dân phố từng nhận hỗ trợ 2 triệu đồng từ chính quyền. Sau đó, ông T. vận động mọi người đóng góp lại khoản hỗ trợ 2 triệu đồng mà chính quyền chuyển cho mỗi người để mua cồn, vật tư y tế, phát gạo và bồi dưỡng lực lượng chống dịch.

Sau dịch, do khoản thu chi này không có chứng từ, UBND phường Bình Hưng Hòa A cũ đã đề nghị ông T. hoàn trả lại tiền. Ông T. đã hoàn trả cho hầu hết tổ trưởng, tổ phó, chỉ còn sót ông E. nên ông E. gửi kiến nghị.

Ngày 26/9, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Bình Hưng Hòa đã mời hai bên đến làm việc và ông T đã trả lại đủ 2 triệu đồng.

Theo UBND phường, buổi làm việc diễn ra công khai, có sự chứng kiến của chính quyền. Tuy nhiên, con gái ông E đã quay lại video và đăng tải lên mạng xã hội, dẫn đến nhiều bình luận trái chiều.

Lãnh đạo phường cho biết đã xử lý vụ việc theo quy định và khẳng định khoản tiền hỗ trợ không bị thu hồi mà do vận động tự nguyện trong thời điểm dịch bệnh.

Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/lam-ro-clip-truong-khu-pho-o-tphcm-tra-lai-tien-ho-tro-covid-19-post1782765.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/lam-ro-clip-truong-khu-pho-o-tphcm-tra-lai-tien-ho-tro-covid-19-post1782765.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Làm rõ clip trưởng khu phố ở TPHCM trả lại tiền hỗ trợ COVID-19
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO