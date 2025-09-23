Làm rõ clip tài xế ô tô màu cam chạy ngược chiều còn ‘thi gan’ với xe đối diện

Tài xế bên trong xe màu cam được cho là còn mở điện thoại ghi hình lại người nhắc nhở mình.

Một số tài xế điều khiển xe lưu thông qua khu vực này cũng lên tiếng yêu cầu tài xế lùi lại nhưng bất thành.

Sự việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội khiến người xem bức xúc, đề nghị xử nghiêm hành vi vi phạm luật giao thông của tài xế ô tô màu cam.

Liên quan đến sự việc, Phòng CSGT Công an TPHCM đang tiến hành xác minh, mời tài xế làm việc để xử lý theo quy định.