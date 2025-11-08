Làm rõ clip bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn dùng vỏ chai bia tấn công

Ngày 11-8, Công an phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Theo clip chia sẻ trên Facebook, ngày 8-8, em NPTNH (12 tuổi) nhận lời hẹn của một người bạn tên HN (14 tuổi, học sinh một trường THCS) đến khu vực đất trống tại phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết do mâu thuẫn trên mạng xã hội.