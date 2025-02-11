Làm rõ các tình tiết bất thường liên quan vụ thi thể cô gái phân hủy trong cốp ô tô

Ngày 2/11, một ngày sau khi thi thể được phát hiện trong cốp ô tô, gia đình N.H.L. (27 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh, TPHCM) đã hoàn tất hậu sự cho cô gái xấu số.

Người cha 60 tuổi của L. kể, cô là con út trong gia đình 3 anh chị em. Trước đây gia đình khá giả, nhưng do làm ăn thất bại nên đã chuyển về thuê nhà tại xã Đông Thạnh hơn 1 năm nay. L. từng cộng tác cho một ngân hàng, nhưng từ giai đoạn dịch Covid–19 đến nay thì nghỉ hẳn, ở nhà bán hàng online.

Công an đang tiếp tục làm rõ các tình tiết xung quanh vụ thi thể cô gái phân hủy trong cốp ô tô. Ảnh: N.T

Theo cha mẹ L., cô vốn tính tình chậm chạp, gần đây có dấu hiệu trầm cảm, tinh thần không được ổn định, hay cười một mình.

Cha cô kể lại, khoảng 21h30 tối 28/10, L. bất ngờ mở cửa nhà đi bộ ra đường. Dù L. đã 27 tuổi nhưng thường ngày đi đâu đều có cha mẹ chở. Việc con gái giữa đêm có hành động kỳ lạ, lại đang mang bệnh, khiến ông và con gái đầu phải lấy xe máy đuổi theo.