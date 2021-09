Làm quen với Asa Butterfield - Chàng Otis gây sốt toàn cầu của 'Sex Education'

Ai nấy đều nghĩ rằng Hugo sẽ là một bước đệm mới trong sự nghiệp của Asa Butterfield nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, chàng trai có cái tên đầy đủ là Asa Maxwell Thornton Farr Butterfield sau đó lại có một cú trượt dài chưa từng thấy.

Năm 2011, Asa Butterfield đã nhận được lời mời tham gia vào bộ phim chuyển thể Ender's Game (2013). Tuy nhiên nó không phải là một bom tấn như nhà sản xuất mong đợi, nhưng cũng đủ làm cho nam diễn viên trẻ nổi tiếng để được đưa vào vai Người nhện tiếp theo của Marvel. Tuy nhiên cuối cùng vai diễn đã về tay Tom Holland.

Một cơ hội khác đến vào 3 năm sau đó, Asa Butterfield tham gia vào bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children. Dù quy tụ dàn diễn viên bao gồm Samuel L. Jackson và Judi Dench, nhưng phim vẫn không “làm ăn” tốt lắm và bị quên lãng lúc nào chẳng hay.

Cứ làm tốt những gì mình đang có!

Năm tháng qua đi, Asa Butterfield đã là một chàng trai trưởng thành ở độ tuổi 20. Kể cả vậy, chính vì khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ trong sáng và “non choẹt”, Asa Butterfield thực sự rất khó để có đóng những loại vai nặng ký. Cộng thêm thất bại từ phim The Space Between Us(2017), rất nhiều dự đoán cho rằng, sự nghiệp của Asa Butterfield sẽ chấm dứt sớm hơn dự định, cho đến 1 ngày, cậu được chọn vào vai chính trong series Sex Education do Netflix sản xuất.