Lạm phát TPHCM cao nhất nước

Chỉ số giá tiêu dùng tại TPHCM trong tháng 8 chỉ tăng 0,04%. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng năm 2025, lạm phát tại TPHCM là 4,17%, trong khi con số này của cả nước là 3,26%. Các mặt hàng tăng giá cao nhất là: y tế (tăng 15,4%); giáo dục (tăng 7,84%); nhà ở và vật liệu xây dựng (tăng 7,4%).

Ông Trần Phước Tường cho hay lạm phát của thành phố đang cao nhất nước. Tuy nhiên, nếu TPHCM kiềm chế được giá các nhóm hàng trên, CPI có thể dừng ở mức hiện tại hoặc giảm nhẹ.