Lạm phát ở Mỹ đã được ‘ghìm cương’

Cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa hoàn thành, khi số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số lượng hồ sơ đăng ký thất nghiệp tăng nhẹ trong tuần trước, nói lên rằng thị trường việc làm vẫn khó khăn. Tuy nhiên, tin tốt về lạm phát đã giúp Phố Wall hồi phục và kéo tụt lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Đồng đô la Mỹ sụt giảm so với một rổ ngoại tệ.



“Lạm phát vẫn quá cao, nhưng có bằng chứng cho thấy Fed đã xoay chuyển được tình thế và tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới sẽ chậm lại”, Christopher Rupkey, nhà kinh tế trưởng tại hãng FWDBONDS ở New York, nhận định.



“Mong muốn của thị trường về kiềm chế lạm phát cuối cùng đã bắt đầu có kết quả”, ông Rupkey nói.



CPI tháng 10 tăng 0,4%, thấp hơn mức dự báo 0,6%. Giá thuê nhà tăng vọt chiếm hơn một nửa mức tăng của CPI. Giá xăng dầu hồi phục sau 3 tháng giảm liên tục.



Giá lương thực tăng 0,6%, tốc độ chậm hơn đáng kể so với các tháng trước. Giá thực phẩm tiêu thụ tại nhà tăng 0,4%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021.



Trong 12 tháng tính đến tháng 10, CPI tăng 7,7%, sau khi đã tăng 8,2% trong cùng khoảng thời gian tính đến tháng 9. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1, mức tăng CPI thấp hơn 8%.