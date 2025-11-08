Làm nhà nên tránh cửa to cửa nhỏ, nếu không gia đình khó hòa thuận

Vì vậy, dễ dẫn đến tình cảm cuộc sống vợ chồng không được tốt theo phong thủy... Còn nếu cánh cửa bên phải mà lớn hơn cánh cửa bên trái thì sẽ xuất hiện tình trạng nữ quyền áp chế, người phụ nữ (người vợ) lấn át chồng, dẫn đến tình trạng hay căng thẳng trong cuộc sống.

Cách hóa giải thiết kế cửa to cửa nhỏ trong nhà ở

Nếu cánh cửa nhà bạn rơi vào 1 trong những trường hợp trên thì những biện pháp đơn giản và cấp bách nhất để hóa giải đó là: Làm lại 2 cánh cửa khác, giống nhau về kích thước và chất liệu. Thay 2 cánh cửa thành 1 cánh. Nếu chưa có điều kiện thực hiện 2 cách trên ngay thì phải tạm thời tìm biện pháp hóa giải chúng.