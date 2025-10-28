Làm mới phong cách với xu hướng túi xách mùa đông 2025

28/10/2025 12:50

Mùa đông năm nay chứng kiến sự nổi lên của những mẫu túi xách giúp bạn tạo nên vẻ thanh lịch, tinh giản nhưng vẫn hiện đại, thời thượng.

Túi nhỏ nhưng “chất” - biểu tượng của sự tinh giản: Song song với túi cỡ lớn, túi mini vẫn giữ vị thế vững vàng. Các mẫu túi nhỏ gọn, đủ để đựng điện thoại, son và ví đang được các bạn trẻ yêu thích vì tính thời trang, nhẹ nhàng và dễ mang. Thiết kế nhỏ nhưng tinh tế, vừa thể hiện phong cách tối giản, vừa giúp người mang tự tin thể hiện cá tính.

Túi nhỏ nhưng “chất” - biểu tượng của sự tinh giản: Song song với túi cỡ lớn, các thiết kế túi mini vẫn giữ vị thế vững vàng. Các mẫu túi nhỏ gọn, đủ để đựng điện thoại, son và ví đang được các chị em yêu thích vì tính thời trang, nhẹ nhàng và dễ mang. Thiết kế nhỏ nhưng tinh tế, vừa thể hiện phong cách tối giản, vừa giúp người mang tự tin thể hiện cá tính - Ảnh: Pinterest



Mùa của chất liệu - Da lộn, nhung và lông mềm lên ngôi: Mùa đông năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của túi xách chất liệu da lộn - biểu tượng của sự ấm áp và tinh tế. Những tông màu đất như nâu sô-cô-la, be, vàng cát xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn. Ngoài ra, túi nhung và túi lông giả mang lại cảm giác mềm mại, sang trọng và nữ tính rất hợp với không khí se lạnh cuối năm.

Mùa của chất liệu da lộn, nhung và lông mềm lên ngôi: Mùa đông năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của túi xách chất liệu da lộn - biểu tượng của sự ấm áp và tinh tế. Những tông màu đất như nâu sô-cô-la, be, vàng cát xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn. Ngoài ra, túi nhung và túi lông giả mang lại cảm giác mềm mại, sang trọng và nữ tính rất hợp với không khí se lạnh cuối năm. Ảnh: Pinterest



Dáng túi cổ điển: Nếu vài mùa trước là thời của túi đeo chéo nhỏ gọn, thì nay túi cầm tay dáng cổ điển và túi ngang thanh mảnh lên ngôi. Thiết kế có quai cứng, form vuông vức giúp người mang toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách cổ điển pha lẫn chút hiện đại.

Dáng túi cổ điển: Nếu vài mùa trước là thời của túi đeo chéo nhỏ gọn, thì mùa đông này các mẫu túi cầm tay dáng cổ điển và túi ngang thanh mảnh lên ngôi. Thiết kế có quai cứng, phom vuông vức giúp người mang toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách cổ điển pha lẫn chút hiện đại. Ảnh: Pinterest



Các nhà thiết kế đang mang hơi thở thập niên 90 trở lại, nhưng với sự biến tấu hiện đại hơn: quai cong, khóa tròn, chất liệu da bóng hoặc lộn nhẹ. Phong cách này vừa gợi cảm giác hoài cổ, vừa hợp xu hướng “retro-chic” - thanh lịch nhưng không lỗi thời. Nhiều thương hiệu Việt cũng đã bắt đầu ứng dụng phong cách này trong các bộ sưu tập mới.

Các nhà thiết kế đang mang hơi thở thập niên 90 trở lại, nhưng với sự biến tấu hiện đại hơn như quai cong, khóa tròn, chất liệu da bóng hoặc lộn nhẹ. Phong cách này vừa gợi cảm giác hoài cổ, vừa hợp xu hướng hoài cổ - thanh lịch nhưng không lỗi thời. Ảnh: Pinterest



Thời trang xanh - hướng đi mới của các thương hiệu: Trong bối cảnh ý thức về môi trường ngày càng tăng, nhiều thương hiệu đã chuyển sang sử dụng da nhân tạo, da tái chế thay cho da thật. Những mẫu túi này vẫn đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp thời trang bền vững. Đây là xu hướng mang tính lâu dài, được giới trẻ đón nhận tích cực.

Thời trang xanh - hướng đi mới của các thương hiệu: Trong bối cảnh ý thức về môi trường ngày càng tăng, nhiều thương hiệu đã chuyển sang sử dụng da nhân tạo, da tái chế thay cho da thật. Những mẫu túi này vẫn đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp thời trang bền vững. Đây là xu hướng mang tính lâu dài, được các bạn trẻ đón nhận tích cực. Ảnh: Pinterest



Túi xách đính chi tiết kim loại và thiết kế tiện dụng: Xu hướng mùa đông năm nay hướng đến sự kết hợp giữa thời trang và công năng. Những chiếc túi có nhiều ngăn, khóa kéo chắc chắn, dây đeo điều chỉnh linh hoạt được yêu thích hơn bao giờ hết. Ngoài ra, chi tiết kim loại sáng bóng như khóa vàng, móc bạc hay dây xích bản to giúp chiếc túi trở nên nổi bật và sang trọng.

Túi xách đính chi tiết kim loại và thiết kế tiện dụng: Xu hướng mùa đông năm nay hướng đến sự kết hợp giữa sự thời thượng và nét năng động. Những chiếc túi có nhiều ngăn, khóa kéo chắc chắn, dây đeo điều chỉnh linh hoạt được yêu thích hơn bao giờ hết. Ngoài ra, chi tiết kim loại sáng bóng như khóa vàng, móc bạc hay dây xích bản to giúp chiếc túi trở nên nổi bật và sang trọng, từ đó khiến tổng thể trở nên nổi bật hơn. Ảnh: Pinterest



Túi xách với gam màu ấm và họa tiết nổi bật: Mùa đông 2025 là thời điểm tỏa sáng của các gam màu ấm áp như nâu trầm, đỏ rượu vang, vàng mù tạt. Bên cạnh đó, họa tiết da báo, da rắn cũng quay lại mạnh mẽ, thể hiện phong cách cá tính và tự tin. Một chiếc túi nâu phối cùng áo khoác sáng màu hay khăn len trắng sẽ giúp tổng thể trở nên tinh tế và nổi bật.
Túi xách với gam màu ấm và họa tiết nổi bật: Mùa đông 2025 là thời điểm tỏa sáng của các gam màu ấm áp như nâu trầm, đỏ rượu vang, vàng mù tạt. Bên cạnh đó, họa tiết da báo, da rắn cũng quay lại mạnh mẽ, thể hiện phong cách cá tính và tự tin. Một chiếc túi nâu phối cùng áo khoác sáng màu hay khăn len trắng sẽ giúp tổng thể trở nên tinh tế và nổi bật. Ảnh: Pinterest

Myngoc Vo

Theo www.phunuonline.com.vn
https://www.phunuonline.com.vn/lam-moi-phong-cach-voi-xu-huong-tui-xach-mua-dong-2025-a1564363.html
Copy Link
https://www.phunuonline.com.vn/lam-moi-phong-cach-voi-xu-huong-tui-xach-mua-dong-2025-a1564363.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Đẹp
            Làm mới phong cách với xu hướng túi xách mùa đông 2025
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO