Làm mới phong cách với xu hướng túi xách mùa đông 2025





Túi nhỏ nhưng "chất" - biểu tượng của sự tinh giản: Song song với túi cỡ lớn, các thiết kế túi mini vẫn giữ vị thế vững vàng. Các mẫu túi nhỏ gọn, đủ để đựng điện thoại, son và ví đang được các chị em yêu thích vì tính thời trang, nhẹ nhàng và dễ mang. Thiết kế nhỏ nhưng tinh tế, vừa thể hiện phong cách tối giản, vừa giúp người mang tự tin thể hiện cá tính - Ảnh: Pinterest











Mùa của chất liệu da lộn, nhung và lông mềm lên ngôi: Mùa đông năm nay chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của túi xách chất liệu da lộn - biểu tượng của sự ấm áp và tinh tế. Những tông màu đất như nâu sô-cô-la, be, vàng cát xuất hiện trên nhiều sàn diễn lớn. Ngoài ra, túi nhung và túi lông giả mang lại cảm giác mềm mại, sang trọng và nữ tính rất hợp với không khí se lạnh cuối năm. Ảnh: Pinterest











Dáng túi cổ điển: Nếu vài mùa trước là thời của túi đeo chéo nhỏ gọn, thì mùa đông này các mẫu túi cầm tay dáng cổ điển và túi ngang thanh mảnh lên ngôi. Thiết kế có quai cứng, phom vuông vức giúp người mang toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách cổ điển pha lẫn chút hiện đại. Ảnh: Pinterest











Các nhà thiết kế đang mang hơi thở thập niên 90 trở lại, nhưng với sự biến tấu hiện đại hơn như quai cong, khóa tròn, chất liệu da bóng hoặc lộn nhẹ. Phong cách này vừa gợi cảm giác hoài cổ, vừa hợp xu hướng hoài cổ - thanh lịch nhưng không lỗi thời. Ảnh: Pinterest











Thời trang xanh - hướng đi mới của các thương hiệu: Trong bối cảnh ý thức về môi trường ngày càng tăng, nhiều thương hiệu đã chuyển sang sử dụng da nhân tạo, da tái chế thay cho da thật. Những mẫu túi này vẫn đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp thời trang bền vững. Đây là xu hướng mang tính lâu dài, được các bạn trẻ đón nhận tích cực. Ảnh: Pinterest











Túi xách đính chi tiết kim loại và thiết kế tiện dụng: Xu hướng mùa đông năm nay hướng đến sự kết hợp giữa sự thời thượng và nét năng động. Những chiếc túi có nhiều ngăn, khóa kéo chắc chắn, dây đeo điều chỉnh linh hoạt được yêu thích hơn bao giờ hết. Ngoài ra, chi tiết kim loại sáng bóng như khóa vàng, móc bạc hay dây xích bản to giúp chiếc túi trở nên nổi bật và sang trọng, từ đó khiến tổng thể trở nên nổi bật hơn. Ảnh: Pinterest








