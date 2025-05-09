Làm mâm cỗ Vu Lan trên đất Úc, con gái nhớ nhà, chỉ mong mẹ bình an

Sinh ra ở Hà Nội, định cư tại Melbourne (Úc) đã 8 năm, chị Phạm Thanh Hà (35 tuổi) vẫn luôn giữ cho mình một sợi dây gắn kết bền chặt với quê hương – đó là những bữa cơm gia đình, những mâm cỗ cúng dịp lễ, Tết.

Mâm cỗ chay 13 món chị Hà cùng gia đình làm trong mùa Vu Lan

Ngoài công việc kinh doanh trang trại, chị dành nhiều tâm huyết cho gian bếp, giữ gìn hương vị món Việt trong gia đình. Chị chưa bao giờ quên phong tục thờ cúng, đặc biệt trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Mâm cỗ chay nhiều món được chị Hà tỉ mỉ chế biến, bày biện

“Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi mong gia đình và các con mình, dù sinh sống ở nước ngoài, vẫn không quên cội nguồn”, chị Hà chia sẻ.

Ký ức tuổi thơ