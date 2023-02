Làm gì khi trẻ bị chấn thương tâm lý

Tại buổi giao lưu, một số diễn giả cũng chỉ ra rằng, nguyên nhân khiến trẻ bị sang chấn tâm lý là khi trẻ bị mất an toàn, do vậy gia đình cần tạo môi trường để trẻ cảm thấy an toàn. Nếu trẻ có những biểu hiện sang chấn tâm lý, gia đình cần đưa trẻ đến bác sĩ tâm lý khám, tư vấn, điều trị.

Lúc này sự phản ứng, hỗ trợ của cha mẹ rất quan trọng để trẻ vượt qua chấn thương tâm lý. Ngoài ra, người thân cần để trẻ có thời gian bình tĩnh, giúp trẻ cảm thấy tin tưởng để giãi bày cảm xúc về những gì đã trải qua khi bị sang chấn tâm lý.

Các bậc phụ huynh cũng nên giải thích cho trẻ hiểu tại sao trẻ lại bị như vậy, người thân đã cố gắng giúp đỡ bé ra sao và cần quan tâm đến nhu cầu của trẻ như được nghỉ ngơi, quan tâm chăm sóc, tránh la mắng lớn tiếng hoặc đổ lỗi cho trẻ đã gây ra sự cố...