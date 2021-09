Làm gì khi đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng không có thông tin trên cổng thông tin tiêm chủng?

Cập nhật đến sáng ngày 12/9, cả nước đã tiêm chủng gần 28,3 triệu liều vaccine COVID-19

"Tại đây, người dùng có thể gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin về mũi tiêm 1, mũi tiêm 2 hoặc cả hai mũi, sau đó nhập thông tin cần điều chỉnh và bấm thêm tệp để tải lên giấy chứng nhận được cấp trước đó và bấm gửi"- ông Nam hướng dẫn.



Đơn vị tiêm chủng vaccine COVID-19 sẽ chịu trách nhiệm cập nhật và nhập dữ liệu của người được tiêm vaccine lên hệ thống. Vì vậy, người dân có thể liên hệ với điểm tiêm chủng để đơn vị cập nhật đầy đủ các mũi tiêm vaccine COVID-19.

Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận trên 34 triệu liều vaccine COVID-19 từ các nguồn khác nhau. Cập nhật đến sáng ngày 12/9, cả nước đã tiêm chủng gần 28,3 triệu liều vaccine. Số vaccine chưa tiêm còn lại tập trung tại một số địa phương đơn vị, trong đó có khoảng 2 triệu liều mới được phân bổ từ ngày 8/9. Về kết quả tiêm ít nhất 1 liều cho nhóm từ 18 tuổi trở lên tại các địa phương tính đến ngày 11/9, Bộ Y tế cho biết TP HCM đã tiêm 7,4 triệu liều (đạt 100%); Bình Dương đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 82%); Đồng Nai đã tiêm 1,3 triệu liều (đạt 60%); Long An đã tiêm 1,5 triệu liều (đạt 100%); Hà Nội đã tiêm 4,4 triệu liều (đạt 77%). Riêng số mũi 2 đã tiêm được tại TP HCM là 896.835 liều (13%) và Hà Nội là 555.481 liều (10%)

