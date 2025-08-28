Làm gì để chặn môi giới bất động sản 'lùa gà' khách hàng?

Môi giới mắc kẹt

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), hiện có tới 89% môi giới chưa có hoặc đã hết hạn chứng chỉ hành nghề, gần 52% chưa từng tham gia đào tạo chính quy, trong khi 93% mong muốn được tham gia kỳ thi sát hạch để hành nghề hợp pháp.

VARS IRE cũng nêu thực tế, nhiều địa phương chưa tổ chức được kỳ thi nào, khiến hàng vạn môi giới rơi vào khoảng trống pháp lý, không thể hoàn thiện hồ sơ hành nghề, gây đình trệ giao dịch và làm phát sinh tình trạng hành nghề “chui”.

Cùng với đó, tình trạng đào tạo kém chất lượng vẫn diễn ra phổ biến. Nhiều cơ sở chưa đủ điều kiện pháp lý vẫn tổ chức các lớp học cắt ngắn còn dưới 10 tiết thay vì tối thiểu 74 tiết, bỏ qua phần thực hành và sử dụng giảng viên không đạt chuẩn theo quy định của pháp luật. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho người học, tiềm ẩn rủi ro pháp lý, mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh nghề môi giới, làm suy giảm niềm tin thị trường.

Đáng chú ý, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, nhưng đến nay, hàng chục ngàn môi giới bất động sản vẫn thiếu chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hết thời hạn.