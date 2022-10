Lạm dụng thuốc ngủ, an thần nhiều người nhập viện nguy kịch

Các bác sĩ chẩn đoán chị M. bị hôn mê do ngộ độc thuốc. Người bệnh được kiểm tra dạ dày, phát hiện dung dịch màu vàng tươi.

Hơn một tháng nay, chị A.M. (55 tuổi, TP.HCM) mất ngủ liên tục, đêm nào cũng nằm trằn trọc đến sáng. Tình trạng mất ngủ kéo dài khiến chị suy sụp tinh thần, sức khỏe suy kiệt.

Nhận định đây có thể là thuốc A. (một loại thuốc có màu vàng tươi, điều trị an thần), bác sĩ chỉ định rửa ruột, dùng than hoạt giải độc, dẫn hết độc chất ra khỏi dạ dày, đảm bảo đường thở và oxy máu cho chị.

Lúc này, người nhà mới vỡ lẽ ra chị M. thường uống thuốc trị mất ngủ của chồng nhưng nghĩ bình thường nên không báo với bác sĩ.

Trước đó, anh A.T. (TP.HCM) cho biết dịch COVID-19 khiến anh mất ngủ liên tục, do vậy suốt nhiều tháng qua anh sử dụng thuốc ngủ, thuốc an thần thường xuyên.

Sau một thời gian, cảm thấy cơ thể ngày càng mệt mỏi tồi tệ, béo lên nhiều, không muốn đi làm, không khiêng vác được các vật nặng, thường xuyên đau ốm.

"Tôi cảm thấy cơ thể hoàn toàn thay đổi khi dùng thuốc, tính tình cũng thay đổi, dễ nổi cáu, không còn vui vẻ hòa đồng như trước đây", anh T. tâm sự.